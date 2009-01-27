علیرضا سبط ‌احمدی تهیه‌کننده این سه‌گانه به خبرنگار مهر گفت: حقوق سه قصه " پلو خورش"، "باتوم" و "سنگ اول" از آقای مرادی کرمانی خریداری شده و فروزش نگارش فیلمنامه را آغاز کرده است.

وی افزود: نگارش فیلمنامه تا آخر سال به پایان می‌رسد و فیلمبرداری را سال آینده در تهران آغاز می‌کنیم تا فیلم برای نمایش در جشنواره کودک آماده شود. "پلو خورش" برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود و دو فیلم بعدی مخاطب بزرگسال دارد.

فروزش با فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" در جشنواره بیست و هفتم حضور دارد. "خمره"، "کلید"، "بچه‌های نفت" و "هامون و دریا" فیلم‌های دیگر این کارگردان هستند.