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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

فروزش سه فیلم بر اساس قصه‌های مرادی کرمانی می‌سازد

فروزش سه فیلم بر اساس قصه‌های مرادی کرمانی می‌سازد

ابراهیم فروزش سه فیلم سینمایی بر اساس قصه‌‌های "باتوم"، "پلو خورش" و "سنگ اول" هوشنگ مرادی کرمانی مقابل دوربین می‌برد.

علیرضا سبط ‌احمدی تهیه‌کننده این سه‌گانه به خبرنگار مهر گفت: حقوق سه قصه " پلو خورش"، "باتوم" و "سنگ اول" از آقای مرادی کرمانی خریداری شده و فروزش نگارش فیلمنامه را آغاز کرده است.

وی افزود: نگارش فیلمنامه تا آخر سال به پایان می‌رسد و فیلمبرداری را سال آینده در تهران آغاز می‌کنیم تا فیلم برای نمایش در جشنواره کودک آماده شود. "پلو خورش" برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود و دو فیلم بعدی مخاطب بزرگسال دارد.

فروزش با فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" در جشنواره بیست و هفتم حضور دارد. "خمره"، "کلید"، "بچه‌های نفت" و "هامون و دریا" فیلم‌های دیگر این کارگردان هستند.

کد مطلب 823730

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