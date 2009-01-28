کرمانشاه؛ سرزمین استعدادها و نگین درخشان غرب ایران

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استـان کرمانشاه بـا مسـاحتی معادل 24 هزار و 636 کیلومتر مربع (5/1 درصد از مساحت کل کشور) در میانه ضلع غربی کشور واقع شده که از شمال به استان کردستان، از شرق به همدان و لرستان و از جنوب به ایلام و از غرب با دارا بودن 340 کیلومتر مرز مشترک به کشور عراق محدود شده است.

جمعیت استان کرمانشاه بر اساس آخرین آمار موجود دو میلیون نفر است کـه از این تعداد 64 درصـد آن جمعیـت شهری و 36 درصد جمعیت در مناطق روستایی ساکن هستند.

آب و هوای استان تحت تاثیر رژیم مرطوب مدیترانه ای، دارای میانگین میزان بارندگی سالانه 300 تا 800 میلیمتر است که بر اساس آن این استان به عنوان یک استان چهار فصل معرفی شده و این ویژگی سبب شده در هر زمان از سال بتوان تنها با چند ساعت طی مسافت از منطقه ای سرد به منطقه ای بسیار گرم و خشک رسید.

بر اساس طبقه اقلیمی، استان کرمانشاه دارای چهار اقلیم متفاوت است، به گونه ای که زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک در شهرستانهای قصرشیرین، سرپل ذهاب و دهستان ازگله در جنوب غربی جوانرود، زمستان سرد و تابستان خنک در مناطق پاوه، جوانرود و کرند غرب، نیمه خشک و استپی خنک در شهرستان سنقر و دهستان پشت دربند کرمانشاه و نیمه خشک و استپی گرم شامل کنگاور، صحنه و هرسین است.

حدود یک سوم از پهنه استان کرمانشاه را مناطق دشتی و پست در بر گرفته که با وسعتهای مختلفی در میان ارتفاعات محصور هستند، کم ارتفاع ترین این دشتها در سومار و نفت شهر با 180 متر و بلندترین آنها دشت سنقر با 1750 متر از سطح دریا قرار گرفته و ویژگیهای متفاوتی را به لحاظ اقلیم به وجود آورده است.

استان کرمانشاه دارای دشتهای بزرگی است که وسیعترین آنها در صحنه و کرمانشاه هستند و این دشتها از غنای زیستی بسیاری برخوردار است.

پستی و بلندیهای متعدد زاگرس که به صورت مجموعه ای از رشته کوه های موازی و دشتهای مرتفع کوهستانی که در میان آنها شکل گرفته همچنین وجود شرایط ویژه و مساعد آب و هوایی، غنای منابع محیط زیست طبیعی از قبیل آب، خاک، جامعه حیات وحش و جامعه گیاهی را موجب شده که مجموعه این عوامل، تنوع زیستی گسترده ای را فراهم آورده است.

در استان کرمانشاه بیش از یکصد دهنه چشمه بزرگ (سراب) به عنوان سرچشمه رودخانه ها یا سرشاخه آنها و 17 رشته رودخانه دائمی و تعدادی تالاب و آبگیر وجود دارد که برخی از آنها همچون سراب نیلوفر آنچنان منظره فرح بخش را فراهم ساخته که به عنوان یکی از مناطق گردشگری هدف در استان شناخته می شود.

استان کرمانشاه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و خاک مناسب از دیرباز به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور شناخته شده و بخش قبال توجهی از نیاز غذایی کشور از این استان تامین می شود.

از کل مساحت استان 820 هزار هکتار اراضی مزروعی، 822 هزار هکتار جنگل و 799 هزار هکتار مرتع است.

از کل اراضی استان، 172 هزار هکتار (21 درصد) آبی است و بنا به مطالعات انجام شده 540 هزار هکتار از اراضی این استان قابلیت آبی شدن از طریق اجرای پروژه های بزرگ و کوچک را دارا است.

استان کرمانشاه دارای مکان های تاریخی و دیدنی بسیاری است که شامل جاذبه های طبیعی و تاریخی متعدد می شوند.

بر اساس آخرین اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان کرمانشاه بیش از سه هزار اثر تاریخی شناسایی شده که نیمی از آن به ثبت ملی رسیده است.

در این میان مجموعه تاریخی بیستونی به عنوان تنها اثر تاریخی ثبت شده این استان در فهرست آثار جهانی در 20 کیلومتری شهر کرمانشاه ذهن و روح هر بینده ای را به اعصار تاریخ ایران زمین می برد.

در کرمانشاه چشمه ها، سراب ها و غارهای متعددی وجود دارد که هر یک از آنها جذابیت های خاص خود را دارد و به تنهایی می تواند به عنوان یک هدف بسیار جذاب برای گردشگران باشد که از آن جمله می توان به چشمه آب گرم، تنگ حمام، چشمه عبدی، چشمه هندی آباد، چشمه صیفور، سراب نیلوفر، سراب یاوری، سراب طاق وسان، سراب های خفر، سراب نوژی وران، سراب قنبر، غار شهربانو، غارهای عسل، مرد و زان و غار انار در ارتفاعات بیستون، غار قوری قلعه در جنگل های اورامانات، غار کاوات، غار پروا، غار آسنگران، غار تایله نو، غار رتیل، غار کلیسا، غار میراوی، غار نوروزخان، غار جوجو، غار حاجی، غارهای آوه زا و کبوتر، غار سید شهاب و.. اشاره کرد.

در این میان غار قوری قلعه در95 کیلومتری کرمانشاه در ارتفاعات سر به فلک کشیده پاوه به عنوان طولانی ترین غار آبی آسیا شهرت جهانی پیدا کرده و همه روزه از اقصی نقاط ایران و جهان برای دیدن زیبایی های محسورکننده این غار به این منطقه سفر می کنند.

مکانهای تاریخی و باستانی متعدد استان نیز هر یک جاذبه خاص خود را دارند و گردشگران به این خطه با دیدن این آثار به اعماق تارخ کهن ایران زمین رفته و با داستانها و افسانه های دیرینه این سرزمین از نزدیک هم ذات پنداری می کنند.

به عنوان مثال هر کس که به مجموعه آثار تاریخی بیستون وارد می شود می تواند از نزدیک دردعشق فرهاد را با زخمه هایی که به سنگ سخت و کوه سربه فلک کشیده بیستون وارد ساخته ببیند.

آتشکده چهارقاپو، بقعه امام زاده های متعدد، مسجد های بزرگ و با ارزش معماری والا همچون مسجد جامع، قلعه های قدیمی و متعدد چون قلعه بیستون، قلعه هژبر، قلعه مروان، قلعه شاهین، قلعه گه، قلعه خاموش، قلعه بزه رود، قلعه ساری اصلان، قلعه هرسین، قلعه منیژه، قلعه گبری، قلعه ژیان و زیارتگاه هایی چون زیارتگاه شوقی علمی، زیارتگاه تخت تیمور، شاه زاده محمد ابراهیم، شهرهای باستانی و قدیمی چون شهر چمچال، کاروان سراهای متعدد به همراه کم نظیرترین کتیبه ها و نقش های باستانی تنها بخشی از این دیدنی ها را تشکیل می دهند که در نقاط مختلف استان پراکنده شده اند و گردشگران را به سوی خود می خوانند.

این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی در مرکزیت غرب کشور قرار دارد و با توجه به این موضوع محوریت این منطقه با استان کرمانشاه است.

قرار گرفتن استان کرمانشاه در کریدور تاریخی شمال، جنوب و شرق، غرب آسیا به ویژه محور زیارتی عتبات عالیات و محور توسعه آذربایجان، خوزستان یکی دیگر امتیازات این استان در غرب کشور است به همین دلیل احداث راه آهن غرب کشور از سالیان بسیار دور در این استان مد نظر بوده اما متاسفانه به دلایل مختلف تاکنون محقق نشده است.

واقع شدن استان کرمانشاه در شعاع حدود 500 کیلومتری اکثر مراکز عمده اقتصادی کشور یکی از پتانسیل های استان جهت جذب سرمایه گذران متعدد است که با توجه به نزدیکترین مسیر به کشور عراق می تواند مورد توجه واقع شود.

امکان دسترسی آسان و ارزان به بازار عراق و کشورهای آسیای غربی از جمله وجود بزرگترین پایانه مرزی خاورمیانه در مرز خسروی و بازارچه های متعدد و پررونق مرزی از جمله مزایای این استان جهت جلب نظر سرمایه گذاران است.

وجود قابلیتهای فیزیکی شامل فرودگاه درجه یک که در آینده ای نزدیک به یکی از فرودگاه های بین المللی کشور تبدیل خواهد شد، وجود نیروگاه های عظیم تولید برق و سدهای متعدد، پالایشگاه نفت، سه مجتمع عظیم پتروشیمی که استان را به قطب پتروشیمی ایران تبدیل کرده، دانشگاه های متعدد در رشته های مختلف تا مقطع دکترا، بیمارستان های تخصصی با امکانات ارائه خدمات برتر، گمرکات، زیرساخت های مناسب شهری، شهرک ها ی متعدد صنعتی و...استان کرمانشاه را به سرزمین استعدادها و نگین درخشان غرب کشور تبدیل کرده است.

استان کرمانشاه با این استعدادها و با توجه به قابلیتها و موقعیت خاص جغرافیایی در محیط پیرامونی بایستی با ساختار متحول و کارکردی منطقه ای، ملی و بین المللی به پیش رود و این تنها منوط به توجه جدی مسئولین به ویژه هیئت دولت در سفر پیش رو است.