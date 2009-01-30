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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

تدوین "در آغاز یک روز" آغاز شد

تدوین "در آغاز یک روز" آغاز شد

بهرام دهقانی و بهرام توکلی تدوین فیلم تلویزیونی "در آغاز یک روز" را آغاز کرده‌اند که توکلی آن را به تهیه‌کنندگی پژمان لشگری‌پور می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهقانی و توکلی از چندی پیش تدوین این فیلم را آغاز کرده بودند و به تازگی مرحله اولیه تدوین آن به پایان رسیده است. به گفته توکلی از روزهای آینده مرحله نهایی تدوین آغاز خواهد شد تا هر چه زودتر این فیلم برای پخش آماده شود.

"در آغاز یک روز" اواخر مهرماه وارد مرحله پیش‌تولید و پس از انتخاب بازیگران تولید آن از نیمه آذرماه آغاز شد. مرتضی غیبی فیلم را در تهران و شمال تصویربرداری کرد که در مدت 35 روز به پایان رسید.

علی نصیریان، پریوش نظریه، هومن سیدی، شاهرخ فروتنیان و نسرین نصرتی بازیگران "در آغاز یک روز" هستند. فیلم داستان استادی را روایت می‌کند که شخصیتی برجسته است و ماجرایی موجب می‌شود زندگی شخصی او دچار تغییراتی شود.

توکلی فیلمنامه "در آغاز یک روز" را سال گذشته نوشت و به مرکز سیمافیلم ارائه کرد که فیلمنامه با حمایت این مرکز و تهیه‌کنندگی لشگری‌پور تهیه شده است.

کد مطلب 823745

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