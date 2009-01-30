بابائیان درباره زمان تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: کارهای اولیه مربوط به پیش‌تولید فیلم انجام شده و طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم از دهم فروردین 88 فیلمبرداری آن را آغاز می‌کنیم.

وی درباره موضوع "غریبه‌ای در شهر" گفت: طرح اولیه فیلمنامه متعلق به جهانگیری بوده و سیروس رنجبر آن را نوشته است. موضوع فیلم اجتماعی است و در آن ماجرای جوانی روایت می‌شود که به تازگی از زندان آزاد شده است. او وارد شهری می‌شود که مدت‌ها از آن دوره بوده و حالا تفاوت‌های زیادی با گذشته کرده است.

بابائیان با تاکید بر اینکه هنوز عوامل این فیلم قطعی نشده‌اند یادآور شد در روزهای آینده اسامی گروه تولید فیلم قطعی می‌شود تا در روزهای اولیه سال 88 "غریبه‌ای در شهر" کلید بخورد.