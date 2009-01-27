ادامه بی خانمانی هزاران نفر از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل هنوز هزاران نفر از مردم غزه بی خانمان هستند و بیمارستان ها مملو از بیمارانی است که نیاز به مراقبت های ویژه دارند، این در حالی است که سازمان ملل درخواست مجدد برای دسترسی به کمک ها نموده است.

درتازه ترین گزارش دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انساندوستانه (OCHA ) آمده است: در این مرحله اقدام اولیه تمرکز بر بازسازی خدمات اصلی به مردم غزه شامل آب، بهداشت، غذا، کمک نقدی، آموزش و حمایت روانی است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: همه 10 مرکز توزیع آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در غزه باز هستند و به 25 هزار نفر در روز غذا می دهند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل 95 تن غذا برای 993 خانواده ( نزدیک به 6000 نفر) در شهر غزه و شمال آن توزیع کرده است. تمامی مدارس از یکشنبه با 80 درصد حضور در مدارس دولتی و 89 درصد حضور در مدارس آنروا باز شده اند. آنروا با 185 مشاور حمایت روانشناختی و سلامت روان به دانش آموزان ارائه می دهد.

دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انساندوستانه نیازهای فوری غزه را قطعات یدکی و سوخت برای نیروگاه ها، بیمارستان ها و تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب، همچنین سیمان، ماسه و سایر اقلام ساختمانی بر شمرد.

