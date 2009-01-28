مرسولاتی که در خرم آباد هیچگاه به مقصد نمی رسند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قضیه این گزارش از یک قبض تلفن شروع شد که یکی از شهروندان خرم آبادی با مراجعه به دفتر خبرگزاری مهر از عدم رسیدن قبض تلفن به درب منزل و در نتیجه قطعی تلفن خود گلایه داشت.

این اولین باری نبود که این امر مورد انتقاد مردم واقع می شد و عدم رسیدن قبض تلفن همراه، نامه های پستی و قبوض تلفن ثابت به امری عادی برای انتقاد از پست استان بدل شده بود که البته در بیشتر موارد نیز نمی توان حق مردم را نادیده انگاشت.

با پیگیری های به عمل آمده از طریق پست استان مهمترین موضوع در نرسیدن مرسولات به مشترکان، عدم درج کد پستی، پلاک و آدرس دقیق از سوی مسئولان این شرکت اعلام شد.

بحران کد پستی در لرستان/ آدرس مورد نظر پیدا نمی شود

این در حالی است که در این میان شاید بخش کوچکی از مشکلات به سهل انگاری مردم بازگردد ولی ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانید بیش از 50 درصد اماکن لرستان فاقد کدپستی و پلاک هستند که این امر دلیل بخش عمده ای از مشکلات موجود در زمینه برگشت مرسولات پستی و عدم ارائه قبوض شده است.

به رغم اینکه کار تولید کد پستی بر عهده شرکت پست است ولی کار ساخت و نصب این پلاک ها و کدهای پستی بر عهده شهرداری هاست که این نهادها نیز در بیشتر موارد به دلیل عدم وجود اعتبار موفق به انجام تکلیف نمی شوند و در این میان تنها کسانی که متضرر می شوند، مردم هستند.

شاید در نگاه اول وجود کد پستی و پلاک موضوعی پیش پا افتاده تلقی شود ولی اگر به این بیاندیشیم که در میان نامه هایی که هر روز به دلیل عدم پیدا شدن آدرس مورد نظر برگشت می خورد چه مشکلاتی برای مردم پیش می آید یا با نرسیدن قبوض تلفن چه مشکلات ارتباطی برای مردم و حتی شرکت مخابرات ایجاد می شود بیشتر به اهمیت موضوع واقف خواهیم شد.

افزایش میزان لاوصولی در شرکت های مخابرات را شاید یکی از تبعات عدم رسیدن قبوض به مردم دانست که این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای متولیان بخش مخابرات موجب ایجاد مشکلات فروانی برای مردم نیز خواهد شد.

50 درصد اماکن لرستان فاقد پلاک هستند

مدیرعامل شرکت پست لرستان که اولین پاسخگو به سوالات مهر بود با قبول مشکلات موجود در زمینه توزیع قبوض، تاکید کرد: مهمترین علت این مشکلات عدم درج آدرس صحیح پستی، پلاک و کد پستی است به طوریکه در بیشتر موارد اطلاعات درج شده توسط مشتری یا ناقص است یا کفایت نمی کند.

علی بیرانوند با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد اماکن لرستان فاقد پلاک و کد پستی هستند، عنوان کرد: با وجود زحماتی که نیروی توزیع قبوض این شرکت و نامه رسانان متقبل می شوند ولی همواره بیشتر انتقاد در این زمینه متوجه اداره پست است.

وی با بیان اینکه برخی از معابر و اماکن این استان فاقد نام، نشانی، پلاک و کدپستی هستند، خاطرنشان کرد: در شهر خرم آباد بیش از 104 هزار قبض باید در هر ماه توزیع شود و کافی است از این تعداد تنها آدرس 500 نفر مشکل داشته باشد و قبض به دستشان نرسد که این امر خود موجب ایجاد بحرانی برای خدمات شرکت پست خواهد شد.

این مسئول با تاکید بر اینکه وظیفه نصب و ساخت پلاک ها بر عهده شهرداری هاست و این شرکت تاکنون اطلاعات پستی همه شهرهای استان را تولید کرده است، بیان داشت: متاسفانه برخی از شهرداری ها به دلیل عدم وجود اعتبار این کار را در استان انجام نمی دهند.

بیرانوند با بیان اینکه در سالهای اخیر بالغ بر 70 هزار پلاک توسط شرکت پست در خرم آباد تولید و نصب شده است، عنوان کرد: این کار در پی انعقاد توافقنامه با شهرداری این شهر و با هزینه شرکت پست صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت انعقاد تفاهمنامه در سطح وزارتخانه و تامین اعتبار از سوی شرکت پست کشور از این پس کار تولید و نصب پلاک را به طور کامل خود شرکت پست استان انجام خواهد داد.

مدیرعامل شرکت پست لرستان با بیان اینکه بالغ بر 20 درصد کار نصب پلاک در خرم آباد باقی مانده است، یادآور شد: کار پلاک کوبی در شهرستان های پلدختر، کوهدشت، الیگودرز و 80 درصد بروجرد هنوزانجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان سلسله تنها شهرستانی است که کار پلاک کوبی آن با همکاری شهرداری و شورای شهر به طور کامل صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: در صورت اخذ اعتبار از شرکت پست کشور بقیه کار پلاک کوبی در سطح لرستان صورت گیرد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: در صورت تامین بودجه طرح هایی برای پلاک کوبی در روستاها نیز در نظر گرفته شده است که تلاش بر این است که مردم کمترین هزینه ها را در این زمینه متقبل شوند.

بسیاری از معابر مناطق تازه ساز خرم آباد نام و نشان ندارند

معاون پستی شرکت پست استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیشتر معابر مناطق تازه ساخته شده در خرم آباد نام و نشان ندارند به طوریکه در برخی از موارد مشاهده می شود که مردم در نامه ها و قبوض خود آدرس بلوک و قطعه زمین خود را می نویسند.

محمدصادق نظری با بیان اینکه کار نصب پلاک و کدپستی بر عهده شهرداری هاست، یادآور شد: در خرم آباد 30 درصد کار نصب پلاک را شهرداری ها و بقیه را شرکت پست انجام داد که در این زمینه فعالیت شهرداری خرم آباد مطلوب نبوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از موارد پلاک ها و کدهای پستی از سوی شهرداری به صاحبان منازل داده شده که خودشان نصب کنند، یادآور شد: برخی از مردم نیز یا کدپستی به دستشان نرسیده است یا هنوز آن را نصب نکرده اند.

این مسئول با تاکید بر اینکه وضعیت کدپستی در لرستان بحرانی است، خاطرنشان کرد: وضعیت در شهرستانهای لرستان بسیار اسفبارتر از مرکز استان است.

نظری ادامه داد: به همه ارگان های ذیربط نامه داده شده است که مردم باید تاییدیه کدپستی را از ما بگیرند و تنها مرجع صاحب نظر در مورد پلاک و کدپستی شرکت پست است که متاسفانه در برخی از دستگاهها به این امر و تعهدات داده شده عمل نمی شود.

وی با اشاره به نصب بیش از 103 هزار پلاک در خرم آباد، افزود: در این زمینه هنوز شهرداری هیچ هزینه ای به شرکت پست پرداخت نکرده است.

معاون پستی شرکت پست استان لرستان خاطرنشان کرد: پلاک کاری دیگر شهرستان های لرستان و مناطق جدید خرم آباد منوط به تامین اعتبار از سوی شهرداری هاست که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ما این کار را به صورت 100 درصد متقبل می شویم.

اداره پست، شهرداران کم کار در این زمینه را معرفی کند

و اما مدیرکل دفتر امور شهری استانداری لرستان بعد از اینکه به خبرنگار مهر قول بررسی موضوع را داد، عنوان کرد: با توجه به بررسی که از شهرداران استان به عمل آمد متوجه شدیم که تعدادی از آنها اعتبار مورد نیاز را به اداره پست داده و عده ای نداده اند.

حمیدرضا گودرزی با تاکید بر ضرورت پلاک کوبی در استان، خاطرنشان کرد: شرکت پست شهرداران کم کار در این زمینه را معرفی کند تا با آنها برخورد صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با مذاکرات بین شهرداری ها و ادارت پست مشکل پلاک کوبی در لرستان رفع شود.

به هر حال شاید موضوع پلاک کوبی در لرستان را بتوان موضوع کوچکی در میان خیل مشکلات عمران شهری دانست ولی به نظر می رسد این موضوع با توجه به اینکه موجب نارضایتی مردم و حتی خود مسئولان شده است باید زودتر در دستور کار قرار گیرد و روزی شهرهای لرستان نیز مانند هر شهر دیگری دارای کوچه ها و خانه های دارای نام و نشان شوند.