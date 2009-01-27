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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

نیروگاه هزار مگاواتی علی آباد کتول 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی پروژه نیروگاه هزار مگاواتی برق علی آبادکتول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر سه شنبه در نشست با مدیران اجرایی این پروژه در استانداری گلستان افزود: این پروژه از رویکردهای محوری، محرک و جریان ساز توسعه در استان به شمار می رود که با اجرایی شدن این مهم بخشی از توسعه استان را در بخش نیرو و کشور به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه واحد 1 این نیروگاه در پایان مهرماه سال 88 به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: اولویت کاری استان به اجرا رساندن پروژه های محوری و بزرگ است.

به گفته محمودزاده، این پروژه یکی از چند مصوبه سفر اول ریاست جمهور است که اعتبار آن از تسهیلات ارزی و وزرات نیرو تامین شده است.

استاندار گلستان بیان داشت: از 286 میلیون یورو اعتبار این طرح 209 میلیون یورو از تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی  و بقیه آن از محل اعتبارات وزارت نیرو در سفر هیئت دولت تامین و تخصیص یافته است.

استان گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.

کد مطلب 823801

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