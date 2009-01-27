تصاویری زیبا از خورشیدگرفتگی حلقه ای در نقاط مختلف جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنین کشور اندونزی از معدود افرادی بودند که در 26 ژانویه موفق به مشاهده خورشید گرفتگی حلقه ای شدند. این پدیده زیبا که به مدت 4 دقیقه به طول انجامید از ساعت 4:40 دقیقه عصر به زمان محلی آغاز شد.

خورشید گرفتگی در چین

خورشید گرفتگی های حلقه ای که نسبت به خورشید گرفتگی های کامل نزد اخترشناسان از اهمیت کمتری برخوردار است طی یک قرن 66 بار رخ داده و تنها افرادی که در مسیر باریک حرکت آن قرار دارند قادر به مشاهده شکل کامل آن خواهند بود.

خورشید گرفتگی در اندونزی

طی وقوع خورشید گرفتگی حلقه ای تنها افراد جزیره ای در پاسیفیک جنوبی توانستند این پدیده را به صورت کامل و حلقه ای مشاهده کنند و ساکنین استرالیا، آفریقای جنوبی جنوب هند و آسیا این پدیده را به صورت خورشید گرفتگی 1 تا 84 درصد مشاهده کردند.

خورشید گرفتگی در آفریقا

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، آخرین خورشید گرفتگی کامل در اول آگوست 2008 میلادی رخ داده است و طی سال جاری و در ماه جولای نیز ساکنین هند، نپال، بنگلادش، بوتان، میانمار، چین و قسمتهایی از ژاپن قادر به مشاهده این رویداد آسمانی خواهند بود.

خورشید گرفتگی در اندونزی