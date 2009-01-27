تابستان نرمال باشد‌ خاموشی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در حاشیه گردهمایی حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین در جمع خبرنگاران درباره اصلاح قیمت آب و برق گفت: وزارت نیرو راسا نمی تواند اصلاح قیمتهای آب و برق را انجام دهد بلکه نیاز به مصوبه مجلس است و البته این امر و مزایای آن در دو کمیسیون تخصصی مجلس توضیح داده شده که بر این اساس تلاش همه جانبه ما این است که این امر به نتیجه برسد.

وزیر نیرو افزود: در دسترس ترین راهکار برای اصلاح قیمت آب و برق لایحه هدفمند کردن یارانه ها است که در متن دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و امید است به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: ‌البته دولت در لایحه ای که به مجلس ارائه داده است، قیمت را برای اقلامی نظیر بنزین،‌ گازوئیل،‌ برق و آب مشخص نکرده است و در واقع یک اختیار از مجلس می خواهد که بتواند قیمتهای آب و برق را در سه سال واقعی کند. همچنین نباید از ذهن دور داشت که قیمتهای آب و برق براساس قیمتهای گازوئیل و گاز اصلاح و واقعی خواهد شد.

دستگاههای دولتی و مصرف آب و برق

وی اظهار داشت: در ابتدای امسال وزارت نیرو به دلیل کمبود برق در تابستان مصوبه ای را از دولت گرفت که بر مبنای آن، دستگاههای دولتی در مصرف آب و برق خود صرفه جویی کنند، این مصوبه ابلاغ شده و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است به این معنا که 12 درصد صرفه جویی در بخش ملی و توسط ادارات دولتی صورت گرفته است.

خاموشی داریم یا نه

وزیر نیرو در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال بروز خاموشی در تابستان سال 88 گفت: هم اکنون نیروگاههای کشور با مدیریت صحیح شرکت ملی گاز ایران کمبودی به لحاظ تامین سوخت خود ندارند، البته یکی از دلایل مناسب بودن شرایط آب و هوایی کشوردر زمستان بوده است و به نظر می رسد که زمستان نرمالی را در کشور داشته ایم.

فتاح تصریح کرد: چنانچه تابستان نرمالی را نظیر زمستان سپری کنیم قطعا از نظر تولید و مصرف برق مشکل نخواهیم داشت، این درحالی است که در تابستان سال 88 قطعا نیروگاههای حرارتی باید 95 درصد بار تولید برق کشور را به دوش بکشند و تنها 10 درصد برق را برق آبی ها تامین کنند.

وی تاکید کرد: هم اکنون از نظر تعمیر نیروگاههای حرارتی در کشورعقب نیستیم و در اردیبهشت ماه سال آتی قطعا واحدهای حرارتی تعمیر شده به موقع به مدار می آیند، ضمن اینکه 100 میلیارد تومان برای لامپ کم مصرف در نظر گرفته شده است که تاکنون 37 میلیون رشته لامپ کم مصرف توزیع شده و 13 میلیون دیگر نیز در دو ماه پایانی امسال توزیع می شود.

به گفته فتاح،‌ وزارت نیرو اطلاعیه ای داده است که برق تولیدی از واحدهای کوچک و پراکنده را با قیمتهای عادلانه و تمام شده بخرد؛ این امر تولید برق توسط بخش خصوصی را جذاب می کند. همچنین بحث خرید برق از صنایع نیز اقدامات خوبی شده است که در تابستان سال آتی صنایع نیز به کمک وزارت نیرو در تامین برق بشتابند.

محدودیت منابع آبی

وی با بیان اینکه سال آبی 88-87 هنوز به اتمام نرسیده است و نمی توان به درستی قضاوت کرد که این سال بدترین سال خشکسالی کشور است یا خیر چراکه ممکن است ادامه بارندگی ها شرایط را به نحوی رقم زند که وضعیت منابع آبی کشور نسبت به سال گذشته بهتر شود، ‌البته سازمان هواشناسی نیز در اولین جلسه خشکسالی پیش بینی کرده است که وضعیت بارش برای بهمن، اسفند و فروردین ماه بهتر باشد.

وزیر نیرو افزود: البته اگر بارش بهتر شود قطعا جبران کمبود 25 درصدی منابع آب نخواهد شد،‌ چراکه خشکسالی شدید سال گذشته قطعا با بارندگی های امسال گره می خورد. بنابراین، باید بر روی منابع آبی خود مراقبت کرد. البته ستاد خشکسالی نیز که مصوباتش همانند مصوبات دولت است، ‌تدابیری برای جلوگیری از آثار خشکسالی خواهد اندیشید.

به گفته فتاح، هم اکنون جیره بندی برای آب به مفهوم اعمال محدودیت در آب شرب مردم در ماههای قبل نداشته ایم و تنها محدودیت را برای آب کشاورزی ایجاد کرده ایم، ضمن اینکه هم اکنون مشخص شده است که تا آخر شهریورماه سال 88 چه میزان آب برای شرب مردم در کشور نیاز است اما هم اکنون محدودیتهایی را برای آب کشاورزی در استانهایی نظیر خوزستان،‌اصفهان،‌ تهران و فارس اعمال کرده ایم چراکه اولویت ما تامین آب شرب است.

ستاد خشکسالی

وی اظهار داشت: سال گذشته مجلس برای کاهش اثرات خشکسالی در کشور 4 هزار و 500 میلیارد تومان منبع مالی اختصاص داد که بر این اساس، 2 هزارمیلیارد تومان به وزارت بازرگانی برای تامین محصولات کشاورزی صدمه دیده از خشکسالی و 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت مشترک برای دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی تخصیص داده شد،‌ بر این اساس 400 میلیارد تومان به بخش آب برای اقدامات اضطراری اختصاص یافت که بسیار اندک بود.

فتاح در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: البته قسمت اعظمی از این رقم ماه گذشته به وزارت نیرو اختصاص یافت ولی این وزارتخانه معطل نماند و کارهای مربوط به خشکسالی را با منابع داخلی پیش برد. این درحالی است که برای سال آبی آتی هنوز برآورد تعیین خسارت نشده،‌چراکه زمان بارندگی پیش رو را نمی دانیم و اگر در فصل بهار بارندگی صورت گیرد قطعا خسارت کمتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس سه گزینه شب گذشته در اولین جلسه ستاد خشکسالی پیشنهاد شد که به ترتیب اگر شرایط خشکسالی شدید حاکم شود، ‌اگر خشکسالی متوسط باشد و اگر سال نرمال را پیش رو داشته باشیم قطعا میزان خسارات براساس این سه سناریو تغییر خواهد کرد.

فتاح ادامه داد: این سه سناریو به دولت ارسال شده است که اگر دولت بتواند در بحث بودجه سال 88 کل کشور این منابع را در نظر گیرد‌، اگر این موضوع در بودجه سال آتی لحاظ نشود قطعا باید لایحه ای جداگانه را به مجلس برده و منابع را به تصویب رسانیم ولی اولویت ما این است که این موضوع در لایحه بودجه سال 88 کل کشور لحاظ شود تا با فراز و نشیب پرداخت همانند سال گذشته مواجه نشود.

به گفته وی، هم اکنون تراز آب زیرزمینی منفی است و برداشتهای غیرمجاز ادامه دارد؛ برهمین اساس باید برنامه ریزیهایی صورت گیرد،‌ ولی بیشترین فشار روی آب زیرزمینی است،‌ از سوی دیگر 110هزار حلقه چاه برقی شده است که مصرف برق آنها بعضا بالا است و امسال نیز 30 درصد مصرف برق آنها بالا رفته است.

وزیر نیرو میزان منابع آب زیرزمینی را 500 میلیارد مترمکعب ذکر و تصریح کرد: بستن چاههای غیرمجاز،‌ کنتورهای هوشمند و اعمال هماهنگی میان معاونت آب و برق در دستور کار قرار گرفته است.

نیروگاه خورشیدی

فتاح با اشاره به راه اندازی اولین نیروگاه خورشیدی در کشور گفت: راه اندازی نیروگاههای خورشیدی در کشور باید به تولید انبوه برسد و قطعات این نیروگاهها را کارخانجات داخلی بسازند. در این راستا شرکتهای فعال می توانند با وزارت نیرو قرارداد منعقد کنند.

وی ادامه داد: دولت قیمت برق خورشیدی و بادی را اصلاح کرده و به دو برابر افزایش داده است به نحوی که قیمت هر کیلووات ساعت برق از این واحدهای نیروگاهی 130 تومان است. از سوی دیگر، وزارت نیرو ساخت یک نیروگاه خورشیدی- سیکل ترکیبی در یزد با ظرفیت 17 مگاوات را شروع کرده تا بخش خصوصی نیز تشویق و وارد این عرصه شود.