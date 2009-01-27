درآمد 5 هزار میلیارد تومانی از خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای سال 88 درآمد 5 هزار میلیارد تومانی از محل فروش شرکتهای دولتی پیش بینی کرده است.

در بودجه 88 کل کشور برای اولین بار چگونگی مصارف درآمد 5 هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکتهای دولتی در راستای اجرای ماده 29 قانون اصل 44 درج شده است.

به گزارش مهر، در ماده29 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی آمده است: باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌‌شود:

1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون.

3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.

4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون.

5 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.

6 ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون.

7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر.

8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.