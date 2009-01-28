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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۵

مهران حاتمی:

توان دانشگاه آزاد در حد پیروزی مقابل پتروشیمی نبود / بهتر خواهیم شد

توان دانشگاه آزاد در حد پیروزی مقابل پتروشیمی نبود / بهتر خواهیم شد

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد پس از شکست تیمش مقابل تیم پتروشیمی بندرامام گفت: توانایی‌های دانشگاه آزاد در حدی نیست که بتواند از پس قهرمان نیم فصل مسابقات لیگ برتر برآید.

مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک قیاس سطحی بین تیم‌های دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندرامام نشان می دهد که توانایی‌های دو تیم در یک سطح نیست. بنابراین نباید با انتظار غیرمعقولانه‌ای بازی دیشب را ارزیابی کنیم.

سرمربی تیم دانشگاه آزاد که تیمش یکشنبه شب با نتیجه 74 بر 77 مغلوب شد، خاطرنشان کرد: همینکه قهرمان نیم فصل مسابقات و مدعی اصلی این فصل از رقابت‌های لیگ برتر تنها با 3 اختلاف امتیاز موفق به کسب پیروزی در این بازی شده، برایمان ارزشمند است. ضمن اینکه بازیکنان دانشگاه آزاد در این دیدار نسبت به تمرینات و توانایی‌هایی که دارند، نتیجه گرفتند. نه بیشتر و نه کمتر.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در دیدار گذشته تصریح کرد: در این بازی نشان دادیم که حتی مقابل مدعی قهرمانی هم از پیش باخته نیستیم. هر چند که در ابتدای فصل نتوانستیم در حد و اندازه‌های نام دانشگاه آزاد و بازیکنانی که در اختیار داریم، نتیجه بگیریم اما مطمئن هستم با روندی که در تیم ایجاد شده است روزهای خوبی را در پیش خواهیم داشت.

حاتمی تاکید کرد: حتی بازیکنان باتجربه و نامدار دانشگاه آزاد در دیدارهای نخست دور رفت نتوانستند در ترکیب تیم حضور تاثیرگذاری داشته باشند. آنها پس از مدت‌ها دوری از بسکتبال به ترکیب دانشگاه آزد اضافه شدند و به همین دلیل به زمانی برای بازگشت به دوران اوج نیاز داشتند. البته در حال حاضر با چنین مشکلاتی مواجه نیستیم به همین دلیل امید زیادی دارم در دیدارهای آتی نتایج بهتری به دست آوریم. 

کد مطلب 823821

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