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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

گزیده مطبوعات به صورت الکترونیکی در اختیار کتابخانه ها قرار می گیرد

گزیده مطبوعات به صورت الکترونیکی در اختیار کتابخانه ها قرار می گیرد

تمامی کتابخانه های عمومی کشور تا شهریور سال آینده به نرم افزار نمایه مجهز می شوند که با استفاده از این نرم افزار گزیده هایی از رسانه های مکتوب کشور در اختیار کتابخانه ها قرار می گیرد.

محمد رضا اخضریان کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: نرم افزار نمایه گزیده هایی از مقالات، گزارشها، گفتگوهای علمی منتشر شده در روزنامه ها، هفته نامه ها و فصلنامه های کشور است که از 76 جمع آوری شده است.

وی گفت: در این بانک اطلاعاتی تاکنون بیش از 700 هزار عنوان مقاله جمع آوری شده است.

وی افزود: نسخه تحت وب این نرم افزار در حال حاضر آماده است ولی به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت در کشور قصد انتشار عمومی آن را نداریم.

به گفته اخضریان کاشانی این نرم افزار بزرگترین بانک مقالات فارسی زبان ایران و دنیاست و برای دانشگاهها، کتابخانه ها، مراکز پژوهشی و تحقیقی کاربرد دارد.

مدیر عامل موسسه نمایه افزود : نرم افزار نمایه برای پیشگیری از سرقت های علمی و جلوگیری از دوباره کاری در پروژه های تحقیقاتی کاربرد دارد.

اگر تمامی محتوای مفید نشریات رسمی کشور به صورت کاغذی جمع آوری شوند سالانه حجمی معادل 3 هزار نسخه کتاب 200 صفحه ای اشغال خواهند کرد.

کد مطلب 823823

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