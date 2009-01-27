  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

جشنواره خدمت‌رسانی مسابقه کاریکاتور برگزار می‌کند

جشنواره خدمت‌رسانی مسابقه کاریکاتور برگزار می‌کند

جشنواره خدمت‌رسانی و پاسخگویی مسابقه کاریکاتور با موضوع برخورد دستگاههای دولتی با ارباب رجوع برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره اعلام کرد این مسابقه به منظور جلب مشارکت‌های اجتماعی در رسیدن به حد مطلوب ارائه خدمات از طرف سازمان‌ها به مردم و مشارکت هنرمندان در این عرصه با ارائه دیدگاههای نقادانه از زاویه هنری برگزار می‌شود.

موضوع مسابقه برخورد دستگاههای دولتی با ارباب رجوع است و کاریکاتوریست‌ها می‌توانند آثار خود را تا اول اسفندماه امسال به دبیرخانه جشنواره به صندوق پستی 1716-13445 یا نشانی info@porseshgaran.com ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 1-66564150 تماس بگیرند.

کد مطلب 823824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه