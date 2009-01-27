به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره اعلام کرد این مسابقه به منظور جلب مشارکت‌های اجتماعی در رسیدن به حد مطلوب ارائه خدمات از طرف سازمان‌ها به مردم و مشارکت هنرمندان در این عرصه با ارائه دیدگاههای نقادانه از زاویه هنری برگزار می‌شود.

موضوع مسابقه برخورد دستگاههای دولتی با ارباب رجوع است و کاریکاتوریست‌ها می‌توانند آثار خود را تا اول اسفندماه امسال به دبیرخانه جشنواره به صندوق پستی 1716-13445 یا نشانی info@porseshgaran.com ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 1-66564150 تماس بگیرند.