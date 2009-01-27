به گزارش خبرنگار مهر، در این بخش 13 فیلم خارجی از 11 کشور با سه فیلم ایرانی "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی، "زادبوم" ابوالحسن داودی و "عیار 14" پرویز شهبازی رقابت میکنند. در بخش جام جهاننما در مجموع هفت سیمرغ بلورین به افراد و فیلمهای برگزیده اهدا میشود و فیلم برگزیده مردمی هم یک سیمرغ دیگر میگیرد.
فیلم سینمایی "9 میلیمتر" به کارگردانی تیلان برمن تولید سال 2008 بلژیک و فرانسه و مدت زمان آن 95 دقیقه است. مورگان مارین، سرژ ریابوکین، آن کوسن و فیلیپ پیترز در این فیلم نقش آفرینی میکنند.
صحنهای از فیلم "بدرود سولو" ساخته رامین بحرانی
داستان فیلم "9 میلیمتر" با یک صدای شلیک گلوله پشت در آپارتمانی آغاز میشود که ظاهرا خانوادهای کاملا طبیعی در آن زندگی میکنند. آنچه دقیقا اتفاق افتاده تنها آخر فیلم مشخص میشود و تا آن زمان هویت عامل این شلیک رو نمیشود.
آیا پدر در این قضیه دست داشت یا مادر یا پسر؟ چه کسی به چه کسی شلیک کرد و چرا؟ "9 میلیمتر" اولین بار در سطح بینالمللی در بخش مسابقه جشنواره سائوپولو در برزیل به نمایش درآمد.
"آلبالوها" به کارگردانی ژانگ جیابی تولید سال 2007 چین است و میائو پو، تو گوکوان، لونگ لی و ما لیون در آن نقشآفرینی کردهاند. داستان فیلم اوایل سالهای 1980 در دهکدهای در ایالت یونان در چین روی میدهد و درباره یک کشاورز فلج و بیپول است که به توصیه مادربزرگش با زنی به لحاظ ذهنی معلول به نام چری ازدواج میکند و ...
فیلم یونانی "تادیب" به کارگردانی تانوس آناستوپولوس درباره یک مجرم سابق است که دنبال زنی جوان می افتد و در این بین تنش میان یونانیها و مهاجران آلبانیایی این کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
این فیلم تولید سال 2007 است و گیورگوس سیمئونیدیس، اورنلا کاپتانی و ساوینا آلیمانی در آن نقش آفرینی میکنند. "تادیب" امسال به نمایندگی از یونان به بخش بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان هشتاد و یکمین دوره اسکار معرفی شد و البته از راهیابی به فهرست نامزدهای نهایی این بخش بازماند.
این فیلم اولین بار در چهل و هشتمین جشنواره فیلم تسالونیکی به نمایش درآمد و برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد. "تادیب" در جشنوارههای برلین و کارلووی واری نیز پخش شده است.
این فیلم ضمنا یکی از نامزدهای جوایز آکادمی فیلم اروپا در سال 2008 بود. آناستوپولوس متولد 1965 در آتن و "اصلاح" دومین فیلم او پس از "تمام بار دنیا" 2003 است.
فیلم مستقل "بدرود سولو" به کارگردانی رامین بحرانی فیلمساز آمریکایی ایرانیتبار داستان دوستی دور از ذهن دو مرد است. ویلیام پیرمردی 70 ساله اهل جنوب آمریکا، سولو یک راننده تاکسی سنگالی را که مردی مهربان و صمیمی است، برای دو هفته استخدام میکند تا او را به قله یک کوه ببرد. ویلیام می خواهد خودش را بکشد و ...
سلیمان سی ساوانه، رد وست و دایانا فرانکو گالیندو در این فیلم 91 دقیقهای آمریکایی بازی میکنند که اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه فیپرشی (منتقدان بینالمللی فیلم) و جایزه هفته منتقدان را از آن خود کرد.
"گاریچی" و "اوراقچی" دو فیلم قبلی بحرانی نیز با استقبال منتقدان روبرو شدند. "گاریچی" سال 2005 در جشنوارههای ونیز، لندن، تسالونیکی و بعد در جشنواره ساندنس پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.
"اوراقچی" نیز اولین بار ماه مه 2007 در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد و در جشنوارههای تورنتو، لندن، برلین، استانبول، سیدنی، کارلووی واری و ... نیز پخش شد.
بحرانی سال 1975 در کارولینای شمالی در خانوادهای ایرانی به دنیا آمد و دانشآموخته دانشگاه کلمبیا در نیویورک است. پایاننامه دانشجویی او فیلمی به نام "بیگانگان" بود که سال 2000 در ایران ساخته شد.
به گزارش مهر، فیلم لهستانی "کاتین" به کارگردانی آندری وایدا به یکی از سیاهترین مقاطع تاریخی دوران جنگ جهانی دوم میپردازد و درباره قتلعام هزاران نفر از مردم این کشور به دست نیروهای شوروی سابق است.
فیلم وایدا پارسال یکی از پنج نامزد بخش بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان اسکار هشتادم بود و در جشنوارههای مختلف از جمله برلین، کارلووی واری، ریودوژانیرو، سائوپولو و تورین به نمایش درآمد.
"کاتین" در عین عال پارسال با دریافت هفت جایزه عقاب شامل جایزه بهترین فیلم پیروز اصلی جوایز فیلم لهستان شد. وایدا 82 ساله که پدر او یکی از قربانیان حادثه کاتین بود در این فیلم داستان واقعی قتلعام حدود 22500 نظامی و غیرنظامی لهستانی به دست نیروهای شوروی تحت امر پلیس مخفی استالین در 1940 را تصویر میکند.
استالین آلمانها را متهم به کشتار لهستانیها کرد و نازیها که خود گورستان قربانیان جنگل کاتین را پیدا کرده بودند، از این کشف برای سرپوش گذاشتن بر کشتار دسته جمعی یهودیها به دست خودشان استفاده کردند.
آرتور زمییوسکی، مایا اوستاشوسکا و آندری چیرا از بازیگران فیلم 118 دقیقهای کاتین هستند. وایدا سال 2000 برای خدمات خود به دنیای سینما یک اسکار افتخاری دریافت کرد.
پوستر فیلم "کاتین" به کارگردانی آندری وایدا
او سال 1981 نیز برای "مرد آهنین" با مضمون اعتصابهای سراسری برنده جایزه نخل طلا جشنواره فیلم کن شد. سه فیلم مطرح وایدا شامل "سرزمین موعود"، "خدمتکاران ویلکو" و "مرد آهنین" نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شدند.
"شیر" ساخته سمیح کاپلاناوغلو چهارمین فیلم بلند این فیلمساز ترک و دومین بخش از سهگانه شاعرمحور او به شمار می رود که با موضوع زندگی یک شاعر جوان در دل جامعهای در حال تغییر و تحول ساخته شده است. اولین بخش این سهگانه "تخم مرغ" بود که پارسال در جشنواره فجر به نمایش درآمد.
"تخم مرغ" نگاهی به کهنسالی زندگی یوسف شاعر پا به سن ترک دارد، دومین بخش به جوانی این شاعر میپردازد و سومین فیلم کودکی یوسف را به نمایش میگذارد. کاپلاناوغلو معتقد است این فیلم مسئله از دست رفتن معصومیت انسان را مورد بررسی قرار میدهد و موضوع را نه فقط از زاویه دید اجتماعی بلکه از دیدگاهی ماورایی و متافیزیکی میبیند.
"شیر" تولید مشترک 2008 ترکیه، فرانسه و آلمان است. این فیلم درباره یوسف است که به تازگی از دبیرستان فارغالتحصیل شده و به آینده خود در شهرستان دورافتاده محل سکونت اطمینان ندارد.
او بیش از هر چیز به سرودن شعر علاقمند است و این اواخر موفق شده اشعاری را به چاپ برساند. اما ناچار است در کار شیرفروشی به مادرش کمک کند. او به علت بیماری دوران کودکی نمیتواند وارد خدمت سربازی شود.
کاپلاناوغلو متولد سال 1963 در ازمیر ترکیه است. او سال 2000 اولین فیلم بلند سینمایی خود "دور از خانه" را ساخت که با آن جوایز متعدد از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردان جشنوارههای استانبول، آنکارا و سنگاپور را دریافت کرد.
دو فیلم بعدی کاپلاناوغلو "سقوط فرشته" و "تخم مرغ" نیز بسیار موفق بودند و جوایزی از جشنوارههای فجر، سه قاره، کرالا، استانبول، آنکارا، فیلمهای مستقل بارسلون، سئول، سارایوو، اوراسیا، سویل و بانکوک بردند.
او پارسال سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد و علاوه بر آن برنده جایزه بهترین دستاورد فنی و هنری جشنواره شد.
فیلم فرانسوی "ورود پاپ کورن ممنوع" به کارگردانی گانل موکائر درباره گردانندگان یک سالن سینما در شهری در جنوب غربی فرانسه است که همواره در حال مبارزه با صنعتی شدن و تجاری کردن هنر هفتم هستند. این فیلم تولید سال 2008 و مدت زمان آن 91 دقیقه است.
موکائر کارگردان این فیلم متولد 1972 در فرانسه است و کار در دنیای نمایش را از 1996 به عنوان تدوینگر فیلمهای تلویزیونی آغاز کرد. "ورود پاپ کورن ممنوع" اولین فیلم بلند سینمایی اوست.
"جعبه پاندورا" ساخته یسیم اوستااوغلو تولید سال 2008 ترکیه، فرانسه، آلمان و بلژیک است و دریا آلابورا، اوول آوکاران، تایفون بادمسوی و سیلا چلتن در آن بازی میکنند.
چهارمین فیلم اوستااوغلو درباره سه خواهر و برادر ساکن استانبول است که برای یافتن مادر گمشده خود ناچار به کنار گذاشتن اختلافها میشوند. این فیلم اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره فیلم تورنتو پخش شد و سپس در جشنواره سن سباستین جایزه صدف طلایی همین طور جایزه بهترین بازیگر زن (چلتن) این جشنواره را از آن خود کرد.
"سفر به خورشید" دومین فیلم اوستااوغلو سال 1999 در جشنواره برلین برنده دو جایزه شد. "رد" 1994 و "در انتظار ابرها" 2003 دیگر فیلمهای بلند او هستند.
"برف" به کارگردانی آیدا بگیچ فیلمساز بوسنیایی تولید مشترک سال 2008 بوسنی و هرزگوین، فرانسه، آلمان و ایران ـ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی - و مدت زمان آن 100 دقیقه است.
این فیلم داستان هفت زن، چهار یتیم و یک پیرمرد را روایت میکند که پس از جنگ میکوشند در دهکدهای ویران شده در شرق بوسنی به زندگی خود ادامه بدهند. "برف" اولین بار ماه مه پیش در جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ بخش هفته منتقدان جشنواره را از آن خود کرد
فیلم بگیچ پس از آن در جشنوارههای مختلف از جمله سارایوو، تورنتو، ریکیاویک، ورشو، تسالونیکی پخش شد و به زودی در دو بخش جشنواره برلین نیز نمایش داده میشود. "برف" در عین حال نماینده بوسنی و هرزگوین برای حضور در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان 81 بود.
به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مکزیکی "سفر تئو" به کارگردانی والتر دونر درباره تئو یک پسر بچه مکزیکی 9 ساله است که پیش عموی خود بزرگ شده است. ونسسلائو پدر او بیشتر زندگی تئو را در زندان بوده است.
ونسسلائو از زندان آزاد میشود و تصمیم میگیرد در سفری به سوی یک آینده نامشخص به ایالات متحد فرار کند. آنها یکشب مورد حمله سارقان قرار میگیرند و تئو هنگام فرار گم میشود و ...
صحنهای از فیلم "شیر" به کارگردانی سمیح کاپلاناوغلو
دامین آلکازار، اریک کانته، خواکین کوسیو و آرسلیا رامیرز در این فیلم 100 دقیقهای تولید سال 2008 بازی میکنند. کانت برای بازی در نقش تئو برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از سی و دومین جشنواره جهانی فیلم مونترال شد.
"یاریک" به کارگردانی سسیل هنری و الکساندر لاسلو تولید سال 2007 روسیه و مدت زمان آن 78 دقیقه است. داستان درباره یاریک است که همراه مادرش به شهر بیاید تا پدرش را پیدا کند. درست در شرایطی که به نظر میرسد همه چیز مرتب است، زندگی یاریک حکم نوعی تلاش برای بقا را پیدا میکند. ماکسیم کولسنیکوف، آناتولی بلی، دمیتری پرسین و میخائیل گوروی در فیلم "یاریک" نقشآفرینی میکنند.
"سلاحپران" به کارگردانی کیم یو ـ جین تولید سال 2008 کره جنوبی و مدت زمان آن 134 دقیقه است. جئونگ جائه - یئونگ، هان ایون - جئونگ و هئو جان - هو از بازیگران این فیلم هستند که روایتی تاریخی و حماسی از ابداع "سینگیجئون"، یک نوع پیکان آتشین چینی است.
"فرشته سفیدپوش" به کارگردانی محسون قرمزیگل تولید سال 2007 ترکیه است و در آن سارپ آپاک، فادیک سوین آتاسوی، جزمی باسکین و لاله بلکیس نقش آفرینی میکنند. این فیلم 115 دقیقهای درباره مردی مبتلا به سرطان است که از یک خانه سالمندان سر در میآورد و با نوعی متفاوت از زندگی روبرو میشود.
فیلمهای بخش بینالملل بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از ۱۱ تا ۱۵ بهمن امسال در تهران به نمایش درمیآید.
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