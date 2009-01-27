افزایش 11 درصدی فروش محصولات پتروشیمی بندرامام در داخل کشور

منوچهر قندیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: طی مدت یاد شده ارزش ریالی محصولات مایع، جامد و گازی در پتروشیمی بندرامام به هشت هزار و 109 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزون بر 43 درصد افزایش نشان می دهد.

وی اظهار داشت: با اضافه کردن واحد جدید NF3 و راه اندازی این واحد در آینده خوراک دریافتی مجتمع نیز افزایش خواهد یافت و همچنین با راه اندازی واحد جدید اتان و پروپان 180 هزار تن اتان بازیافت و به خوراک الفین ها اختصاص داده خواهد شد.

قندیل همچنین به پروژه افزایش ظرفیت واحد الفین اشاره کرد که تولید اتیلن از 311 هزار تن به 411 هزار تن خواهد رسید.

در پتروشیمی بندرامام 30 نوع فرآورده تولید می شود که در تهیه کیسه های پلاستیکی، ظروف و لوازم منزل، لوله های آبیاری، حلال های صنایع شیمیایی، مواد ساخت بطری های نوشابه، صنایع کاغذ سازی، پودرهای شوینده، اسباب بازی، کیسه های حمل زباله، نخ، موکت، روکش کابل، تایرها ، صنایع کفش سازی و ... کاربرد دارد.