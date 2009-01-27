مدال "جان نیوبری" به یک انگلیسی رسید

به گزارش خبرنگارمهر، خبرگزاری آسیوشیتدپرس ضمن اعلام این خبر و به نقل از هیئت داوری جایزه "جان نیوبری" نوشت: نیل ریچارد گیمن حدود 20 سال برای نگارش این کتاب وقت گذاشته که در ژانر وحشت به نگارش درآمده است.

گیمن هنگامی که جایزه را دریافت می‌کرد گفت:‌ خودم ازسن 8 سالگی این داستان را دوست داشته وهمیشه در فکر نگارشش بودم.

وی در بخش دیگری ازسخنان شب گذشته خود درباره این کتاب تاکید کرد: "گورستان کتاب" فقط برای کودکان نیست بلکه همه گروههای سنی می‌توانند این کتاب را بخوانند.

خالق "مردشنی" معتقد است هر چند خودش این داستان را ازهشت سالگی دوست داشته اما این سئوال برایش مطرح است که کودکان هشت ساله تمایلی برای خواندن این کتاب دارند یا نه.

برخی کتابخانه‌داران معتقدند جایزه "جان نیوبری" به کسانی داده می‌شود که کودکان از کتابهایشان با عناوینی چون "عجیب" ، "غیرمعمول" ، "غیرمتعارف " یاد می‌کنند و جذب این نوع از گونه‌های ادبی نمی‌شوند.

نویسنده "خدایان آمریکا" پیش ازاین نیز برنده جایزه "جان نیوبری" شده بود. این نویسنده 48 ساله انگلیسی تا کنون آثاری مطرح در حوزه داستانهای کوتاه، رمان، فانتزی مدرن و داستانهای علمی- تخیلی خلق کرده است. مدال "جان نیوبری" یکی از معتبرترین جوایز ادبیات کودک در آمریکا محسوب می شود.

همچنین شب گذشته سایر نویسندگان وتصویرگران به جوایز بخشهای دیگر"جان نیوبری"دست یافتند.

در این مراسم مدال "رندلف کالدکات" به بهترین تصویرگر کتاب کودکان "بت کرومس" برای کتاب "خانه‌یی درشب" نوشته "سوزان سوان سان"، جایزه "کورتا اسکات کینگ" به بهترین نویسنده برای کتاب "داستانهای تیم بیس بال نگرو" نوشته "کدیرنلسون" و جایزه "میخائیل .ال.پرینتز" برای کتاب "جاده جلیکو" به "ملینا مارچتا" نویسنده ادبیات کودک و بزرگسال تعلق گرفت.