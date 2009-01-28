احتمال نمایش "پاداش" در بخش خارج از مسابقه جشنواره

کریمی درباره وضعیت تولید فیلم به خبرنگار مهر گفت: "پاداش" بر اساس زمان متعارف که برای تولید آن تعریف شده بود مرحله فنی را پشت سر میگذارد. این فیلم به صورت 35 میلیمتری فیلمبرداری شده و برای اینکه کارهای مربوط به جلوههای ویژه روی آن انجام شود، باید نگاتیوها اسکن شوند.
وی ادامه داد: اسکن شدن راشها و انجام جلوههای ویژه و دوباره تبدیل فیلم در لابراتوار پروسهای زمانبر است که طولانی شدن مراحل فنی نیز به آن مربوط میشود. از آنجا که نمیخواستیم "پاداش" را نیمهکاره به هیئت انتخاب نشان دهیم، نسخه اولیه را در اختیار آنان قرار ندادیم.
تهیهکننده "پاداش" افزود: اما اگر مراحل فنی فیلم به پایان برسد و برگزارکنندگان جشنواره نیز موافقت کنند یک نمایش ویژه در بخش خارج از مسابقه جشنواره برای این فیلم در نظر خواهیم گرفت. اگر این اتفاق نیفتد برای اکران عمومی "پاداش" برنامهریزی میکنیم.
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