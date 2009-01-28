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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان مرکزی باید سه برابر شود

تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان مرکزی باید سه برابر شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه های عمومی استان مرکزی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه، تعداد اعضای کتابخانه های استان مرکزی باید به 90 هزار عضو برسد که اکنون این میزان 31 هزار عضو است.

محمد حسین مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: تعداد اعضای کتابخانه های استان باید سه برابر شود که این امر مستلزم اجرای برنامه های مدون و حساب شده است.

وی در ادامه توضیح داد: اکنون 61 کتابخانه در این استان فعال است که از این تعداد، 34 کتابخانه شهری، 24 کتابخانه روستایی و بقیه مشارکتی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه های عمومی این استان نیز تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 92 کتابخانه عمومی برسد خاطرنشان ساخت: بر اساس آمار سال 86، بـه ازاء هر 32 هزار و 433 نفر در کشور یک کتابخـانه وجود دارد و در استان مرکزی به ازاء هر 17 هزار نفر یک کتابخانه عمومی وجود دارد.

مطیعی گـفت: در حال حاضر 220 دستگاه رایانه در کتابخانه های استان وجـود دارد که این تعداد تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 510 دستگاه برسد.

وی افـزود: کتـابخانه های عمومی این استان توسط 113 نیرو اداره می شود که این رقم نیز در پایان برنامه چهارم توسعه باید به 180 نفر افزایش یابد.

کد مطلب 823844

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