تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان مرکزی باید سه برابر شود

محمد حسین مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: تعداد اعضای کتابخانه های استان باید سه برابر شود که این امر مستلزم اجرای برنامه های مدون و حساب شده است.

وی در ادامه توضیح داد: اکنون 61 کتابخانه در این استان فعال است که از این تعداد، 34 کتابخانه شهری، 24 کتابخانه روستایی و بقیه مشارکتی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه های عمومی این استان نیز تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 92 کتابخانه عمومی برسد خاطرنشان ساخت: بر اساس آمار سال 86، بـه ازاء هر 32 هزار و 433 نفر در کشور یک کتابخـانه وجود دارد و در استان مرکزی به ازاء هر 17 هزار نفر یک کتابخانه عمومی وجود دارد.

مطیعی گـفت: در حال حاضر 220 دستگاه رایانه در کتابخانه های استان وجـود دارد که این تعداد تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 510 دستگاه برسد.

وی افـزود: کتـابخانه های عمومی این استان توسط 113 نیرو اداره می شود که این رقم نیز در پایان برنامه چهارم توسعه باید به 180 نفر افزایش یابد.