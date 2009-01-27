93 درصد مراجعین اورژانس پارس جنوبی ساکنان عسلویه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، دکتر مهرداد حسین زاده ظهر امروز در جمع شماری از خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تا پایان دی ماه 69 هزار و 175 نفر به مرکز اورژانس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مراجعه کردند که بیش از 93 درصد آنان را کارکنان غیر رسمی و ساکنان بومی منطقه عسلویه تشکیل می دهند.

وی با بیان این که در این مدت 246 عمل جراحی در مرکز اورژانس و کلینیک جراحی پارس صورت گرفته است، افزود: تنها سه مورد از عملهای جراحی روی پرسنل رسمی وزارت نفت صورت گرفته و 243 مورد روی مراجعین غیر شرکتی و ساکنین منطقه عسلویه صورت گرفته است.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر اظهار داشت: در 10 ماهه امسال، بیش از 22 هزار و 700 نفر به پزشک عمومی، بیش از دو هزار نفر به پزشک متخصص، بیش از 25 هزار و 300 نفر به داروخانه، بیش از هفت هزار و 650 نفر به آزمایشگاه، بیش از پنج هزار و 440 نفر به رادیولوژی و بیش از پنج هزار و 400 نفر به بخش اورژانس مرکز درمانی پارس مراجعه کرده اند.

حسین زاده گفت: 235 نفر نیز توسط آمبولانس از این مرکز به مراکز بیمارستانی مجهز اعزام شده اند. وی اظهار داشت: بخاطر عدم وجود مراکز درمانی مجهز وابسته به وزارت بهداشت و درمان و سازمان تامین اجتماعی در منطقه عسلویه، درمانگاه اورژانس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال حاضر به عنوان مرکز اصلی ارجاع بیماران اورژانسی از سایت های عملیاتی و مناطق مسکونی مجاور به شمار می رود.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر افزود: مرکز اورژانس و و کلینیک جراحی پارس مجهزترین مرکز درمانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شمار می رود، افزود: این مرکز مجهز به پیشرفته ترین وسایل درمانی و دارای بخشهای مختلف جراحی، رادیولوژی، آزمایشگاه و مرکز اطلاعات دارویی است.

حسین زاده افزود: درمانگاه پارس با حضور شبانه روزی پزشک عمومی و متخصصین رشته های جراحی، داخلی و بیهوشی و اتاق مراقبت های قلبی، بخش بستری شش تخته و اتاق عمل و اورژانس در حال خدمات دهی به مراجعین است.