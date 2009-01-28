300 هزار پرونده راکد در دادگستری گلستان پایش شد

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حداکثر زمان دادرسی و رسیدگی پرونده های قضایی در استان 45 روز و زمان مختومه شدن کمتر از سه ماه است که باید فرآیند دادرسی را کوتاه کنیم.

وی اظهار داشت: سال گذشته میزان پرونده های وارده به دادگاه های عمومی استان، هشت درصد، در دادگاههای تجدید نظر پنج درصد و در دادسراها 13 درصد کاهش یافت.

وی یادآور شد: گلستان، استان پایلوت در اجرای مکانیزه کردن پرونده های قضایی است و در ردیف پنج استان برتر کشور در جهت اجرای طرح IT و CMS2 یا همان مدیریت پرونده قضایی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از راه اندازی سامانه پیام کوتاه برای اطلاع متقاضیان از فرآیند دادرسی پرونده ها در محاکم قضایی استان خبر داد و گفت: به دنبال راه اندازی سیستم پیگیری اینترنتی پرونده های قضایی در حوزه های قضایی استان برای جلوگیری از مراجعه ارباب رجوع به شعب دادسرا و دادگاههای استان، سامانه پیام کوتاه از ماه جاری در محاکم قضایی استان فعال شده است.

فاضلیان بیان داشت: متقاضیان می توانند از طریق این سامانه پیام کوتاه از فرآیند دادرسی پرونده ها از قبیل تاریخ رسیدگی، نظارت، صدور رای و ... اطلاع حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر شاکی یا متشاکی، خواهان یا خوانده و یا وکیل آنها در زمان طرح شکایت یا تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه خود را در برگ شکوائیه یا دادخواست اعلام کند و در سیستم ثبت شود، فرایند دادرسی به صورت هوشمند از طریق پیام کوتاه اطلاع رسانی می شود.

به گفته فاضلیان، اجرای این طرح در کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و جلوگیری از سرگردانی آنها موثر است و ارائه خدمات قضایی مطلوبتر می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: 30 درصد مجموع پرونده های وارده به محاکم قضایی استان تجدید نظر می شوند که از این شمار 20 درصد نقض و بقیه تائید می شوند.

وی افزود: همچنین به طور میانگین حدود شش درصد پرونده هایی که وارد سیستم قضایی می شود، نقض می شود و این نشان دهنده دانش بالای قضایی قضات در استان و کیفیت خوب آرا است.

طبق آمار سال جاری بیش از 112 هزار پرونده به محاکم قضایی گلستان وارد شد.