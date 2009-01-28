152 روستا در بوشهر از نعمت آب سالم برخوردار می شوند

داراب رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با آبرسانی به تعداد شهر و روستای یاده 164 هزار 526 نفر از نعمت آب آشامیدنی لوله کشی سالم برخوردار خواهند شد.

وی اظهار داشت: جهت آبرسانی به این روستاها بالغ بر 113 میلیارد و 224 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: در دهه فجر مجتمع آبرسانی 19 روستای شبانکاره و رود حله که آب جمعیتی بالغ بر دو هزار و 694 نفر در سه شهرستان دشتستان، گناوه و بوشهر را تامین می کند به بهره برداری می رسد.

رفیعی پور اضافه کرد: جهت ساخت این مجتمع 56 میلیارد و 420 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در این دهه تاسیسات آبرسانی آبدان، تاسیسات تامین آب اطراری شهر دالکی، آبرسانی به روستاهای کنار بندک و سورو و گنوی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر اضافه کرد: ساختمان اداری شهرستان دشتستان و ساختمان بهره برداری بخش بوشکان در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

رفیعی پور گفت: همچنین چهار دهنه چشمه و سه حلقه چاه برای تامین آب روستاها حفر و تجهیز می‌شوند.

وی یادآور شد : 86 کیلومتر توسعه و بازسازی آب آشمایدنی روستاهای استان با جمعیتی حدود 70 هزار و 250 روستادر قالب 64 و با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 780 میلیون ریال آغاز خواهد شد.