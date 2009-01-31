مصاف قایقرانان ایران با 129 ورزشکار در مسابقات قطر

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین اعزام قایقرانان بادبانی کشور است و فدراسیون قایقرانی هدف از شرکت در این مسابقات را کسب تجربه برای قایقرانان جوان کشورمان در کنار قایقرانان با سابقه حاضر در این پیکارها عنوان کرده است.

در این مسابقات 129 قایقران از 18 کشور استرالیا، بحرین، برزیل، ایتالیا، قزاقستان، کویت، مالزی، نیوزلند، پاکستان، قطر، صربستان، سودان، سوریه، آفریقای جنوبی، مصر، انگلستان، الجزیره و ایران حضور دارند و قایقرانان کشورمان در قایق Hobby 16 که جزء قایق های مسابقات آسیایی است به مصاف حریفان خود می روند.

روح الله صیادناهد، سیاوش رجبی ، مجید سیفی سنگاچینی و حسین عیسی پوربشمنی به مربیگری خالد پرویز پاکستانی و سرپرستی بابک فرزام خواه در این رقابتها حضور دارند.

هفدهمین دوره مسابقات بین المللی بادبانی 13 تا 19 بهمن ماه در قطر برگزار می شود و 4 قایقران از کشورمان عازم این رقابتها شدند.