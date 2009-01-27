آمادگی ایران برای تاسیس شعب بانکی در ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مسعود میرکاظمی امروز در همایش همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه در تهران گفت: بحران مالی دنیا،‌ اهمیت همکاریهای دوجانبه‌ ایران و ترکیه و نقش آن در عبور از بحرانهای بین‌المللی را بیش از پیش مورد تاکید قرار می ‌دهد، این در حالی است که ایران در این زمینه از سالها قبل اقدامات اساسی انجام داده است.



وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون ایران در زمینه‌ زیربنای تجارت شامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی،‌ قانون سرمایه ‌گذاری خارجی، قانون مالیاتها، اقداماتی را انجام داده و برنامه ریزی وسیعی برای گسترش روابط تجاری خود با شرکا پایه ریزی کرده است.

به گفته وی،‌ ترکیه در روابط ایران با سایر کشورهای منطقه در اولویت برای همکاری قرار دارد،‌اما با توجه به پتانسیلهای موجود بین دو کشور به نظر می رسد که باید حجم مبادلات افزایش یابد،‌ این درحالی است که حجم تجارت بین ایران و ترکیه هم اکنون در حدود 10 میلیارد دلار است که براساس برنامه‌ ریزیهای انجام شده، حجم تجارت دو طرف در دوره میان مدت باید از 10 به 20 میلیارد دلار افزایش یابد.

وزیر بازرگانی گفت: در سالهای اخیر، همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه حدود 30 درصد رشد داشته است،‌ضمن اینکه با امضای موافقتنامه‌های مختلف از جمله موافقتنامه‌ گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، همکاریهای حمل و نقل قطعا زمینه ها فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش همکاریهای بیمه ‌ای میان ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: این همکاریها در کنار آماده ‌سازی زمینه‌ های رشد تجارت می ‌تواند به رشد مبادلات اقتصادی بیانجامد. این درحالی است که ایران آمادگی رتقاء سطح روابط بانکی از کارگزاری به افزایش شعب در ترکیه را نیز دارد.

میرکاظمی گفت: انعقاد موافقتنامه‌ تعرفه‌ های ترجیحی، برپایی نمایشگاهها، نشستهای مشترک کمیته‌ های تجاری، اصلاح مقررات و ایجاد زیرساخت تجاری همچنین تبادل هیئتهای تجاری از مهمترین مولفه ‌های رشد تجارت بین دو کشور به شمار می رود.