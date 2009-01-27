به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای تفکر اعلام کرد همچنین نمایشگاه عکس "تصویر آزادی" از دهم تا 22 بهمن در نگارخانه معرفت برپا می‌شود.

در این نمایشگاه عکس‌های گزیده مهدی شاه‌حسینی و علی حریه از حرکت‌های انقلابی اقشار مختلف مردم در تظاهرات 22 بهمن به نمایش درمی‌آید. علاقمندان می‌توانند برای حضور در این برنامه‌ها به نشانی شهر زیبا، شهران، پایین‌تر از فلکه دوم، ابتدای زیر گذر شهران، فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند.

- نمایشگاه عکس سی‌امین سال بهار انقلاب به مناسبت سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی از یازدهم تا 25 بهمن ساعت 9 تا 18 در نگارخانه مهر برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اعلام کرد این نمایشگاه شامل 60 قطعه عکس از دوران انقلاب اسلامی با محتوای سلطنت پهلوی، فرار شاه، ورود امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 57 و ... است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی، فرهنگسرای انقلاب مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی رضا بنی‌صدر شنبه دوازدهم بهمن‌ در نگارخانه الهه افتتاح می‌شود. این نمایشگاه شامل 14 نقاشی با سبک مدرن و آبستره با تکنیک اکریلیک است که از ساختارشکنی ترکیب رنگ‌ها تا مفاهیمی نظیر زندگی را القا می‌کنند.

این نمایشگاه تا 21 بهمن هر روز به جز ایام تعطیل ساعت 16 تا 20 برپاست. علاقمندان می‌توانند به نشانی بلوار آفریقا، خیابان گلفام، پلاک 6 مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی لیلا فرحمند و مریم شفایی با عنوان "پنجره‌ای رو به آفتاب" از 12 تا 21 بهمن ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایشگاه شامل 35 اثر با تکنیک آبرنگ با مضامین متنوع مانند کودک، اقوام ایرانی، بناها و آثار تاریخی است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی شریعتی، خیابان ارسباران، فرهنگسرای هنر مراجعه کنند.

- مراسم نکوداشت حسن دادشکر 15 بهمن ساعت 18 همزمان با افتتاحیه دومین مسابقه سراسری نمایشنامه‌نویسی برای کودکان و نوجوانان در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد دادشکر کارگردان صاحب‌نام تئاتر عروسکی ایران پیشینه چهل سال فعالیت در عرصه کارگردانی، بازیگری، تحقیق و تدریس در سینما، تلویزیون و تئاتر کودک و نوجوان دارد.

- نمایشگاه آثار گرافیک دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی، نمایشگاه عکس ملکه میرپویا و نمایشگاه عکس اساتید دانشگاه آزاد شهرری شنبه 12 بهمن ساعت 16 تا 19 به ترتیب در سالن اصلی، سالن شرقی و غربی نگارخانه کمال‌الدین بهزاد افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه‌ها تا 17 بهمن هر روز ساعت 10 تا 19 برپا هستند. علاقمندان می‌توانند به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 312-316 مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی رنگ روغن هومن و رحمت بخشایی از 19 تا 30 بهمن ساعت 30/16 تا 20 در نگارخانه آثار برگزار می‌شود. این نمایشگاه جز پنجشنبه و جمعه ساعت 16 تا 30/19 برپاست. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، نرسیده به چهارراه لبافی‌نژاد، پلاک 136 مراجعه کنند.

- نمایشگاه عکس غزال مهربان با عنوان "سه" از چهارم تا 16 بهمن ساعت 16 تا 20 در نگارخانه خاک برپاست. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیلا، شماره یک مراجعه کنند.

- نمایشگاه مجسمه شیرین امیریانی از چهارم تا نهم بهمن ساعت 17 تا 21 در نگارخانه مهروا برپاست. همچنین نمایشگاه نقاشی صلاح حسنی از یازدهم تا 16 بهمن در این نگارخانه برگزار می‌شود. نگارخانه پنجشنبه‌ها تعطیل است. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، شماره 78 مراجعه کنند.