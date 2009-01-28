همایش بزرگداشت شخصیت قائم مقام فراهانی در اراک برگزار می شود

محمدعلی کمالی نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک از فراهم شدن مقدمات این کار در استان خبر داد و گفت: این همایش در رشته های علوم انسانی و علوم پایه 23 تا 24 اردیبهشت ماه سال آینده در اراک برگزار می شود.

کمالی استان مرکزی را زادگاه و محل تربیت و پرورش شخصیت های بزرگی دانست و گفت: قله این شخصیتها به امام راحل می رسد و مراکز فرهنگی و آموزشی مختلف در معرفی و الگوسازی از این شخصیت ها برای نسل جوان وظیفه دارند.

وی با اشاره به اینکه بررسی زندگی و شخصیت، آرا و اندیشها، سیاستهای داخلی و خارجی قائم مقام، نقش وی در اصلاحات و تحولات ادرای و اجتماعی ایران قاجار، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از شهادت وی، تاثیر قایم مقام بر نخبگان سیاسی عصر قاجار از جمله محورها و موضوعات این همایش است، افزود: نقد، تحلیل و تصحیح آثار قائم مقام ، نثر فارسی و پیشگامی قائم مقام در نهضت ساده نویسی معاصر و بررسی سبک و نثر وی، خاندان قایم مقام و نقش و تاثیر آنها در فرهنگ و ادبیات فارسی، قائم مقام و نقش او در تعلیم و تربیت نوین، بررسی جنبه های شخصیتی وی و نقش الگویی برای معلمان و دانش آموزان از دیگر موضوعات همایش است.

وی، راهکارهای استفاده از روشهای نوین و کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش ریاضی، فیزیک و زیست شناسی، نقد و تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت در ساختار و محتوای کتاب های درسی، تازه ترین یافته ها در علم فیزیک، ریاضی و زیست شناسی، طرح و ایدهای نو در فیزیک، شیوه های نوین آموزش در تدریس ژنیتک و هورمونها و مکانیزم عمل آنها را از موضوعات محور علوم پایه این همایش عنوان کرد.

کمالی نهاد افزود: شرکت کنندگان در این همایش باید چکیده مقالات خود را تا 17بهمن ماه امسال و اصل مقالات را تا 10فروردین ماه سال آینده به دبیر خانه همایش ارسال کنند.

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، فرزند سیدالوزراء میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاره فراهان از توابع اراک بود. اجداد او صاحب ‌نام بوده ‌اند و چند تن از آنان در زمان صفویه و زندیه به خدمات مهم دولتی اشتغال داشته‌اند.

او در سال ۱۱۹۳ هجری قمری به دنیا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداوله زمان را آموخت. در آغاز جوانی به خدمت دولت درآمد و مدتها در تهران کارهای پدر را انجام می‌داد.

قائم مقام فراهانی پس از خدمات شایان به کشور، محمد شاه قاجار درسال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان، محل یـیلاقی خانواده سلطنتی، زندانی و پس از چند روز خفه کردند و بدین قرار به زندگانی مردی که از بزرگان ایران و ابلغ المترسلین آن زمان بود، در سال ۱۲۵۱ هجری قمری پایان داده شد.