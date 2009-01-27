افزایش پرونده های وارده در شوراهای حل اختلاف قزوین

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، فریدون پروینیان ظهر امروز در حمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در 15 حوزه قضایی بیش از 80 هزار و 311 فقره پرونده رسیدگی و از این تعداد 27 هزار و 471 فقره به مصالحه منجر گردیده است.

پروینیان افزود: همچنین از مجموع پرونده های وارد شده ، 45 هزارو 405 فقره منجر به صدور حکم شد ک بیانگر21.9 درصد رشد است.

رئیس اداره کل شوراهای حل اختلاف استان از کاهش 5 و 2 دهم درصدی ارجاع پرونده به سایر حوزه ها خبر داد و اظهار داشت: در مدت یاد شده برای پنج هزارو 89 پرونده قرار عدم صلاحیت صادر شد که این میزان هم 31.4 درصد افزایش داشته است.

فریدون پروینیان بیشترین موضوع پرونده ها را اختلافات مال ، خانوادگی و تصادف ذکر کرد و ی افزود : در استان قزوین بیش از 54 درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و موجب کاهش قابل توجه مراچعان دادگستریها شده است.

پروینیان بهداشت و سلامت قضایی را در کاهش مراجعه مردم به محاکم موثر دانست و یادآور شد: با اصلاح و بازنگری در قوانین و قضازدایی می توان از تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی و ارجاع مردم به محاکم قضایی جلوگیری کرد.

فریدون پروینیان همچنین گفت: با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و افزایش صلاحیت کیفری از 500 هزار تومان به سه میلیون تومان و صلاحیت مدنی از یک میلیون به پنج میلیون تومان ارجاع پرونده به شوراها بیشتر شده است.

وی افزود: با راه اندازی قاضی شورا در شوراهای حل اختلاف در تمامی شوراها قاضی مشاور مستقر می شود و با صدور آرا به محکم شدن رای صادره در شوراها کمک می شود.

پروینییان از راه اندازی سیستم CMS برای اولین بار در استان خبر داد و گفت: با افتتاح این سیستم که به زودی در چهار شهرستان استان هم دایر خواهد شد سوابق و آمار پرسنلی قضات مراجعان ، احکام و سایر موارد به صورت متمرکز تهیه و ارتباط واحدهای قضایی با هم ممکن می شود.

پروینیان در پایان گفت: 13 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان در بهار سال آینده افتتاح خواهد شد در حال حاضر استان قزوین 633 شعبه شورای حل اختلاف دارد و بیش از 2800 نفر در آنها فعالیت می کنند.