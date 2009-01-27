نقش شخصیهای اصفهانی در انقلاب اسلامی بررسی شد

محمد حسین ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: این کتاب در سال گذشته به همت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل به چاپ رسید.

وی اظهار داشت: مولف اصلی این کتاب " مهدی مهرعلیزاده" است که در سال جاری از دنیا رفت.

این پژوهشگر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل استان اصفهان ادمه داد: در این کتاب چندین عنوان مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها می توان به عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی از اویل دهه 40 اشاره نمود.

این استاد دانشگاه که از دست اندرکاران تدوین این کتاب نیز به شمار می رود، همچنین اظهار داشت: در این کتاب شخصیت و جایگاه حضرت امام خمینی (ره)، جایگاه مرجعیت در اصفهان، همکاری مردم، اصناف، بازاریان، دانشگاهیان و جامعه اسلامی اصفهان را به روایت تصویر و بررسی کشانده است.

ریاحی همچنین تصریح کرد: در کتاب "تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی" به بررسی نقش شخصیت های چون آیت الله خادمی، آیت الله کرمانی و سایر مبارزین دیگر از جمله برخی از فرهنگیان، پزشکان و مهندسان پرداخته است.

وی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه ویژه مساجد در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: در کتاب فوق بسیاری از نقاط مقاومت چون مساجد بررسی شده که نقش و جایگاه مسجد سید اصفهان و مسجد حکیم را در این عرصه روشن می نماید.

مهر علیزاده در این کتاب تلاش نموده تا با استفاده از اسناد و مصاحبه ها مسائل متنوع و مفیدی را ارائه دهد.

این کتاب در حدود 350 صفحه و در دو فصل مفصل نگارش شده که در فصل اول از نقطه های آغازین شکل گیری انقلاب اسلامی ایران آغاز کرده و در فصل دوم نیز از سال 56 شروع و تا زمان شکل گیری انقلاب اسلامی را بررسی می نماید.