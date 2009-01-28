صادرکنندگان سیب زمینی در کردستان یارانه دریافت می کنند

مصیب محمدیان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای حمایت هر چه بهتر از صادرکنندگان سیب زمینی پرداخت یارانه به افراد فعال این حوزه انجام می شود.

وی ادامه داد: این طرح بر اساس مصوبه هیئت وزیران در استان کردستان نیز آغاز شده و به ازای هر کیلوگرم سیب زمینی 300 ریال یارانه پرداخت می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: یارانه مذکور به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که از 22 آبان تا 30 بهمن ماه سال جاری اقدام به صادرات محصول سیب زمینی کرده اند.

شمالی عنوان کرد: صادرکنندگانی که از طریق بازارچه های مرزی کالای خود را صادر می کنند در صورتی مشمول دریافت یارانه صادراتی می شوند که کالای خود را از یکی از گمرکات رسمی اظهار کرده باشند.

وی بیان داشت: آخرین مهلت جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک به سازمان بازرگانی استان کردستان تا پایان اسفند ماه امسال خواهد بود.

هم اکنون به صورت سالانه در استان کردستان بیش از 400 هزار تن سیب زمینی تولید می شود که علاوه بر تامین میزان نیاز داخل استان به استان های همجوار و کشور عراق نیز صادر می گردد .

در حال حاضر 12 هزار هکتار از زمین های کشاورزی در سطح استان به کشت سیب زمینی اختصاص دارد که شهرستان های قروه و دهگلان بیشترین میزان کشت و تولید سیب زمینی در استان را به خود اختصاص داده اند.