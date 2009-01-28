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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

برای حضور در میادین آسیایی؛

مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز نوجوانان برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز نوجوانان برگزار می شود

رقابت های انتخابی تیم تنیس روی میز نوجوانان به منظور حضور در مسابقات 2009 قهرمانی آسیا با حضور 18 بازیکن برتر ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، 18 پینگ‌پنگ باز برتر ایران در دره سنی نوجوانان طی روزهای 10 و 11 بهمن‌ماه برای عضویت در تیم نوجوانان تنیس روی میز در آکادمی بین‌المللی تهران با هم به رقابت می پردازند.

محمد علی روئین، سینا زارع، علیرضا ملارجبی، علیرضا آئینی، متین لطف الله نسبی، پارسا جنتی، سید مهران موسوی، میعاد لطفی، سامان صادقی ، امیر حسین صدیق، سینا تیمان، محسن ملک نیا، علیرضا بیگدلی، مهدی نجفی، سجاد حسینی، مهرشاد پوده، میثم قربانی، پوریا عمرانی، بازیکنان شرکت‌کننده در بازی‌های انتخابی تیم تنیس روی میز نوجوانان هستند .

در پایان این دور از مسابقات انتخابی، سه بازیکن برتر برای عضویت در تیم تنیس روی میز نوجوانان جهت اعزام به پیکارهای قهرمانی آسیا در سال 2009 معرفی می شوند.

قرار بود پازدهمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز نوجوانان آسیا در هند برگزار شود اما به دنبال انصراف این کشور از میزبانی این رقابت‌ها، فدراسیون تنیس روی میز آسیا طی روزهای آینده محل جدید برگزاری مسابقات را معرفی می کند.

کد مطلب 823907

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