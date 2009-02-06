وی درباره این مسابقه به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که خانه کاریکاتور جایگاهی بزرگ برای خود در عرصه کاریکاتور سیاسی در دنیا تثبیت کرده و با توجه به موضوع مقاومت امت اسلامی در برابر جنایتهای صهیونیسم، خانه کاریکاتور در حال طراحی مسابقهای با موضوع مقاومت 33 روزه مردم لبنان و مقاومت 22 روزه مردم غزه است.
رئیس خانه کاریکاتور ادامه داد: به صورت نمادین نام این مسابقه را قصد داریم دو صفر بگذاریم. زیرا شاهدیم در سالهای اخیر مقاومت مردم درباره ظلم چقدر زود به پیروزی میانجامد و امیدوارم این مقاومتها هر چه زودتر به صفر برسد تا پیروزی همیشگی نصیب مردم مظلوم فلسطین و لبنان شود.
شجاعی طباطبایی گفت: در حال حاضر این مسابقه در حال طراحی است و زمانی که حامیان مالی آن مشخص شود تا پایان سال فراخوان آن را در سایتهای مهم و بینالمللی کاریکاتور منتشر خواهیم کرد.
خانه کاریکاتور پیشتر مسابقه کاریکاتور غزه را با استقبال هنرمندان سراسر دنیا برگزار و با همکاری حوزه هنری پایگاه اینترنتی مقاومت غزه www.gazaresist.com را با حضور کاریکاتوریستهای مطرح 65 کشور با 2520 اثر راهاندازی کرده است.
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