به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته فیلم به همت انجمن یاری برگزار می‌شود و ناصر صفاریان دبیر آن است. با توجه به صرف عواید حاصل از این برنامه در امور خیریه و کمک به کودکان، تمام فیلمسازان و صاحبان فیلم‌ها آثار خود را به رایگان و بدون دریافت مبلغ حق نمایش در اختیار این برنامه قرار داده‌اند.

هفته فیلم از 12 بهمن آغاز می‌شود و در آن "دو کمانچه و نور" بهمن کیارستمی، "ساز مخالف و صدای دوم" مجتبی میرتهماسب، "127 و اسی" رضا حائری، "وقت خوب مصائب" ناصر صفاریان، "باد دبور" محمد رسول‌اف، "نواهای گمشده" علیرضا قاسمخان، "آرامش با دیازپام 10 " سامان سالور، "صدای ماه" فرحناز شریفی، "افسونگر ساسانی" مهدی باقری، "عارف به توان 2" نادر داودی، "آقایان پرنده" رضا بهرامی‌نژاد، "در انتهای یکروز کامل" کامران حیدری و مینا کشاورز، "نغمه‌ها" یلدا قشقایی، "لیان" پویان شاهرخی، "قریه من" مهران زینتبخش و "قرارمون یادت نره" کتایون ارسنجانی و حافظ ناظری به نمایش درمی‌آید.