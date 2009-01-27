به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه علنی امروز مجلس حجت الاسلام سلمان ذاکر در تذکری آیین نامه ای بیان داشت: اتحادیه اروپا با نیت فشار بیشتر به ایران به استفاده ابزاری ار گروهک منافقین روی آورده و با انگیزه های سیاسی نام این گروهک را از لیست تروریست ها خارج می کند.

نماینده ارومیه ادامه داد: با وجود اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا از پرونده سیاه این گروهک مطلعند اما غربی ها نام این گروهک را از لیست تروریست ها خارج کرده اند هر چند این اقدامات پرونده سیاه تروریستها را پاک نخواهد کرد بلکه تناقض رفتار و گفتار اروپا و آمریکا را نشان می دهد.

ذاکر تاکید کرد: وزارت خارجه باید به این سئوال پاسخ دهد که قبل از تصمیم اتحادیه اروپا چه اقداماتی انجام داده و آیا فعال بوده یا خیر ؟

وی یاد آور شد: وزیر خارجه باید اعلام کند که برنامه آینده دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از فعالیت منافقین و برگزاری میتینگ های آنان چه خواهد بود.

لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: وزارت خارجه در این رابطه فعال است و کاری که اتحادیه اروپا انجام داد مبنای اصولی نداشته و بر اساس معیارهای جهانی نیست.

لاریجانی ادامه داد: اگر نظامات حقوق بشر بخواهد در دنیا حاکم باشد پرونده سیاه منافقین کفایت می کند که آنها وارد این جرگه اشتباه نشوند.

وی در خاتمه گفت: از وزارت خارجه نیزخواهیم خواست که گزارشی در مورد اقدامات خود ارائه دهد.