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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

روزانه چهار هزار تن آرد در نانواییهای استان تهران توزیع می شود

روزانه چهار هزار تن آرد در نانواییهای استان تهران توزیع می شود

کرج - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور از توزیع روزانه چهار هزار و 400 تن آرد در دکاکین نانوایی استان تهران خبر داد.

بهرام علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: همچنین روزانه حدود پنج هزار و 500 تن گندم بین کارخانجات آرد استان تهران توزیع می شود که این میزان توزیع گندم به همراه میزان توزیع آرد بین نانواییهای استان به کار منظم و دقیق روزانه و شبکه وسیع جابجایی و انتقال نیاز دارد.

وی در این خصوص ادامه داد: شرکت پیمانکاری "خلیج فارس" کار انتقال گندم به کارخانجات آرد استان تهران را بر عهده دارد.

این مسئول در زمینه سیلوی اکبری نیز گفت: در پل کردان کرج یک سیلوی 80 هزار تنی به نام سیلوی اکبری احداث شده بود که عملیات آن به پایان رسیده و دهه فجر امسال افتتاح می شود.

علوی خاطرنشان کرد: حدود هشت هزار و 400 دکان نانوایی در استان تهران وجود دارد.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور شامل استانهای تهران، قم و مرکزی می شود.

 

 

 

کد مطلب 823923

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