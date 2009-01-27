ایجاد راه آسفالت به طور قطع به دریاچه پریشان لطمه می زند

غلامرضا دهقان منصور آبادی نماینده مردم کازرون در مجلس در خصوص وضعیت احداث راه در این تالاب گفت: در سالهای گذشته بین روستای پریشان و روستای شاهیجان در حوالی این منطقه راه بین مزارعی وجود داشت که نقشه آن نیز در محیط زیست موجود است.

وی با اشاره به اینکه تالاب پریشان از جمله مناطق مصوب گردشگری هیئت دولت به شمار می رود که ایجاد راه دسترسی و زیرساختهای لازم برای آن ضروری است، افزود: برای ایجاد زیرساختها یکی از کارهای مورد نیاز ایجاد راه است که چنین اقدامی نیز در حال انجام بوده و به نظر می رسد که این مسائل نوعی بزرگنمایی محسوب میشود.

آسفالت کردن راه مذکور منجر به تخریب تالاب می شود

همچنین رئیس محیط زیست شهرستان کازرون نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: چنین نقشه ای در مورد راه مذکور مربوط به سال 57 در محیط زیست موجود است اما به این خاطر که راه مذکور مال رو بوده و به صورت خاکی طراحی شده ضربه ای به محیط زیست اطراف دریاچه پریشان نمی زند.

محمد خانبازی تصریح کرد: در حال حاضر گفته می شود راه در دست احداث کنونی همین راه مال رو بوده اما باید در نظر داشت که برای احیای این راه باید مسیر نیز آسفالت و تعریض شود و با تحقق این مسئله به طور حتم محیط زیست اطراف تالاب دچار تخریب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای جلوگیری از این روند عملیات احداث راه مذکور به طور کامل متوقف شده، عنوان کرد: در این راستا به مسئولان احداث راه نیز تاکید شده که برای ادامه پروژه باید تقاضای خود را به محیط زیست مرکز ارائه کنند تا سازمان با اعزام کارشناسان و بررسی دقیق موضوع تمهیدات لازم را بیاندیشد.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون با تاکید بر اینکه محیط زیست در خصوص این پروژه به سرعت اقدام کرده و دریاچه پریشان با این اقدام دچار هیچگونه تخریبی نشده، ادامه داد: همزمان با شروع فعالیت راهسازی با هماهنگی مقامات قضایی مبادرت به تعطیلی این پروژه کردیم اما عده ای سودجو که در حاشیه های اداره راه هستند قصد داشتند قبل از اخذ مجوزهای لازم و انجام کارهای کارشناسی این عملیات را با سرعت بیشتری ادامه دهند که مراتب فورا به اطلاع ما رسید و از این اقدام جلوگیری شد.

برخی ارگانها محیط زیست را نمی شناسند

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها هنوز محیط زیست و اهمیت آن را درک نکرده اند، افزود: باید این نوع دیدگاه تغییر کرده و به محیط زیست و حفاظت از آن توجه بیشتری صورت گیرد.

وی ضمن قدردانی از حمایتهای مردمی در خصوص حفاظت از محیط زیست نیز بیان کرد: مردم شهرستان کازرون همواره در قالب نهادهای مردمی و مراکز مختلف از محیط زیست حمایت کرده و سازمان را مورد یاری خود قرار داده اند و این یکی از موضوعاتی است که همواره محیط زیست شهرستان کازرون دنبال می کرده است.