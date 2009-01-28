اعلام نتایج تحقیقات جهانی درباره تاثیر تغییرات جوی بر جریان گردش فصول

دکتر کریس وست استاد برجسته دانشگاه آکسفورد و رئیس برنامه تغییرات جوی انگلیس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تغییرات جوی همواره به عنوان عاملی نگران کننده شناخته شده اند و اکنون می توان گفت ایجاد تغییرات گسترده در فصلهای مختلف سال به ویژه کوتاهی و بلندی آنها از جمله این تأثیرات به شمار می آیند.

وی افزود: تحقیقات نشان داده است پاییزهای سرد و در ادامه روزهای کوتاه از مهمترین عوامل برای تغییر رنگ در برگ درختان به حساب می آیند. گرچه تغییرات جوی همواره عاملی نگران کننده بوده است با این حال بررسیهای ما نشان داده است این مسئله تأثیری در طول روزها ندارد اما آغاز پاییزهای سرد با ادامه این روند به تعویق می افتد.

این دانشمند سرشناس تأکید کرد: تغییرات جوی تأثیرات عجیبی بر فصول مختلف از جمله پاییز می گذارند. به عنوان مثال در سال گذشته انگلیس تابستان بارانی و مرطوبی را پشت سر گذاشت و به دنبال آن شاهد ایجاد تغییر رنگ دیرهنگام در رنگ برگ درختان بودیم. نکته جالب این است که برخی گزارشات حاکی از وقوع رویدادی مشابه در پاییز امسال شهرهای مختلفی در جهان بوده است.

رئیس برنامه تغییرات جوی انگلیس به مهر گفت: تابستانهای خشک و داغ استرس زیادی بر درختان وارد می کند و این فرآیند نتیجه ای جز تولید زودتر از موعد برگ در گیاهان آن هم با رنگ سبز روشنتر ندارد و این یعنی ایجاد تغییر در جریان طبیعی گردش فصول.