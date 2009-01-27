67 درصد اشتغال شهرستان ایجرود در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری ظهر امروز در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان ایجرود با اشاره به تولید سالانه 60 هزار تن گندم در این شهرستان افزود: با بکار گیری روشهای نوین آبیاری تحت فشار می توان این مقدار را به سه برابر کنونی افزایش داد.

نظری از آغاز بکار فعالیت اجرایی سد قره درق در سال 88 خبر داد و اظهار داشت : با بهره برداری از سدهای مصوب دور اول سفر سیمای کشاورزی بخش حلب متحول می شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه امسال 19 میلیارد تومان اعتبار برای خشکسالی اختصاص یافته است، گفت: از این مقدار 12 میلیارد تومان برای یارانه کودشیمیایی گندم و شش میلیارد تومان نیز برای یارانه جو، ذرت و کنجاله سویا اختصاص یافته است.

مجید خلیلی خشنود از رونمایی طرح پایگاه اطلاعاتی کشاورزان در بیست و یکم بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: در این طرح تمام اطلاعات زراعی و دامی کشاورزان ثبت و هر ماه به روز رسانی می شود.

براتی مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری هم مشکل توزیع کود شیمیایی، توسعه بیمه محصولات کشاورزی، قیمت خرید شیر از کشاورزان، خرید تضمینی دام و احداث کانالهای آب زراعی را از جمله مهمترین مشکلات مطرح شده از طرف شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان ایجرود اعلام کرد.