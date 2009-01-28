نصب ژنراتورهای نیروگاه کارون 4 آغاز شد

سیدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، پیشرفت فیزیکی عملیات طراحی، ساخت و نصب تجهیزات نیروگاه کارون 4 را 60 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: نیروگاه کارون 4 دارای چهار ژنراتور است که با توجه به تجربیات خوب پیمانکاران ایرانی پیش بینی می شود عملیات نصب آنها 14 ماه به طول انجامد.

وی تصریح کرد: در ساخت تجهیزات این نیروگاه سعی شده است تا از حداکثر توان سازندگان داخلی استفاده شود، ضمن اینکه نصب و راه اندازی آن نیز بر عهده پیمانکاران داخلی است.

نیروگاه برق آبی کارون 4 دارای چهار واحد 250 مگاواتی است و پس از راه اندازی قادر به تولید 2100 گیگاوات ساعت انرژی برق در سال خواهد بود.

در ماه آذر نیز دست اندرکاران سد کارون 4 با اجرای 82 هزار مترمکعب بتن ریزی موفق شدند رکورد جدیدی در بتن ریزی کشور ثبت کنند.

سد کارون 4 که در 180 کیلومتری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری بر روی رودخانه کارون در دست ساخت و بلندترین سد بتنی در حال ساخت کشور محسوب می شود.