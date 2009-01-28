نشر کتاب در کرمان نسبت به فصل گذشته دو برابر شد

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار موجود در زمینه چاپ و نشر کتاب در استان کرمان تولید کتاب در کرمان نسبت به فصل گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در فصل گذشته 77 عنوان کتاب با تیراژ 162 هزار در استان چاپ شده است که 72 عنوان تالیف و بقیه ترجمه بوده است.

محمدی با اشاره به تسهیل نشر کتاب در استان کرمان نسبت به گذشته افزود: نشر کتاب در استان کرمان از روند صعودی برخوردار است و بر اساس آمار موجود در 3 ماه سوم سال جاری 54 عنوان کتاب موفق به کسب مجوز نشر شده اند.

وی با اشاره به استقبال مردم استان کرمان از برگزاری نمایشگاههای کتاب در کرمان افزود: افزایش میزان خرید کتاب در استان نشان از علاقه شدید مردم کرمان به مطالعه و کتاب خوانی دارد.

