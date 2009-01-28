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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

ارزش صادرات کالا از گمرکات گلستان 47 درصد رشد یافت

ارزش صادرات کالا از گمرکات گلستان 47 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان اعلام کرد: میزان صادرات گلستان از نظر ارزشی طی 10 ماه سالجاری 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طی 10 ماه سال جاری، 104 هزار و 153 کیلوگرم کالا به ارزش 66 میلیون دلار از گمرکات استان به خارج صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجم نیز دو درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این کالاها شامل رب گوجه فرنگی، سایر محصولات معدنی، مواد غذایی، آهن آلات، فولاد، روغن خوراکی، سیب زمینی، فرش ماشینی، پرتغال و نارنگی و سیب درختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکمنستان، قراقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، آلمان، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

به گفته شهریاری، بیشتر این کالاهای صادراتی از مبادی گمرکی، اینجه برون به میزان 44 هزار  و 693 کیلوگرم و بقیه نیز از مبادی گمرکی بندر ترکمن، پایانه صادراتی گرگان و گنبد صادر شده است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: در مجموع 31.91 درصد کالاهای صادراتی از گمرک اینچه برون، 10.58 درصد از گمرک بندر ترکمن، 22.74 درصد از پایانه صادراتی گرگان و 23.77 درصد از پایانه صادراتی گنبد صادر شده است.

کد مطلب 823949

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