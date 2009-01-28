به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیهکنندگی سعید شاهسواری و بازی داریوش فرهنگ، یکتا ناصر، امیر آقایی و مهران رجبی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید شده و داستان آن سال 57 اتفاق میافتد.
در "روز برمیآید" قصه زنی روایت میشود که پیش از انقلاب در زندان بوده و به همراه همسرش که از انقلابیون است به قصد استراحت به نقطهای کوهستانی میرود. آنها در سفر با مردی آشنا میشوند زمانی در زندان بازجوی زن بوده است.
این فیلم در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و بعد از "ما همه خوبیم" دومین فیلم میرباقری در مقام کارگردان است. وی فیلم "دوزخ، برزخ، بهشت" را آماده نمایش دارد.
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