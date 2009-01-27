  1. استانها
۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

شش مرکز معاینه فنی خودرو در مازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: تاکنون شش مرکز معاینه فنی خودرو در استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی کمپوست تنکابن در جمع خبرنگاران افزود:  تجهیزات و معاینه فنی خودروها توسط شرکت پاریزان انجام می شود که با صنعت تکنولوژی روز اروپا برابری دارد.

وی اظهار داشت: درصد بالایی از آلودگی هوا به دود ناشی از خودروها بستگی دارد که در این زمینه باید طرح های ویژه ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد: موضوع توجه به آلودگی هوا، مورد نظر محیط زیست بوده و کاهش آلودگی نباید صرفا مختص به کلان شهرها باشد.

به گفته اشرفی پور، برنامه کاهش آلودگی هوا از سه سال قبل در مازندران آغاز شده و شورای ترافیک ارتباط و تعامل خوبی با دستگاههای مرتبط برای این منظور دارد.

بهرام عسگری، رئیس هیئت اجرایی معاینه فنی مازندران گفت: تا پایان سال جاری باید حداقل 10 مرکز معاینه فنی مکانیزه در مازندران راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین دهه فجر سال جاری در مازندران راه اندازی می شود.

