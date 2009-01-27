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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

در دیداری خیرخواهانه ؛

تیم پاس از سد بهزیستی همدان گذشت / مهاجمی ارمنستانی در ترکیب سبزپوشان

تیم پاس از سد بهزیستی همدان گذشت / مهاجمی ارمنستانی در ترکیب سبزپوشان

تیم فوتبال پاس در دیداری دوستانه و خیرخواهانه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، مقابل بهزیستی همدان به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی دوستانه که پیش از ظهر امروز در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد تیم فوتبال پاس با نتیجه 4 بریک به برتری رسید.

پاس در دیدار دوستانه مقابل بهزیستی همدان با ترکیب بازیکنان اصلی و ذخیره خود به میدان رفت. برای سبزپوشان در این بازی دوستانه جورف ادیشون، امید ابوالحسنی، مصطفی چترآبگون و مقداد قباخلو گلزنی کردند.

عواید بازی خیرخواهانه پاس - بهزیستی همدان از سوی این باشگاه به مردم مسلمان غزه اهدا خواهد شد.

در این بازی دوستانه مهاجمی ارمنستانی به نام "گالوست پطروسیان" 90 دقیقه تیم فوتبال پاس را همراهی کرد تا در صورت رضایت مربیان این تیم به جمع سبزپوشان همدانی بپیوندد.

کد مطلب 823973

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