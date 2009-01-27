اعلام اسامی پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکز کنکور در 10 بهمن

اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی نیمه متمرکز کنکور ساعت 20 روز پنجشنبه 10 بهمن منتشر می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسری سال 1387 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و واحدهای بین المللی دانشگاهها و مراحل تکمیل ظرفیت واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به همراه برنامه زمانی و مکان ثبت نام از پذیرفته شدگان از ساعت 20 روز پنجشنبه 10 بهمن بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی WWW.SANJESH.ORG قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 823975
نظر شما