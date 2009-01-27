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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

باروسو و یوشچنکو بر اجرای توافقنامه گازی کی یف-مسکو تاکید کردند

باروسو و یوشچنکو بر اجرای توافقنامه گازی کی یف-مسکو تاکید کردند

با پایان بحران گازی بین روسیه و اوکراین، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس جمهور اوکراین بر اجرای توافقنامه گازی کی یف-مسکو تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ویکتور یوشچنکو پس از دیدار با خوزه مانوئل باروسو در جمع خبرنگاران گفت: اگرچه توافقنامه گازی جدید بین کی یف-مسکو آنچه ما خواسته ایم، نیست اما به انجام آن متعهدیم و انتقال کامل گاز روسیه به اروپا را تضمین می کنیم.

یوشچنکو، اوکراین را یکی از مطمئن ترین شبکه های انتقال عنوان کرده و از تلاش ها برای برگزاری نشست کمک به بازسازی سیستم انتقال گاز در اوکراین استقبال کرد.

باروسو نیز با استقبال از ضمانت یوشچنکو، سخنان وی را گامی به جلو برای گسترش روابط دوجانبه کی یف-بروکسل اعلام کرد.

کمیسیون اروپا قرار است به منظور جمع آوری کمک برای بازسازی سیستم انتقال گاز اوکراین به اتحادیه اروپا در 23 مارس در بروکسل نشستی را برگزار کند.

اتحادیه اروپا یک چهارم گاز خود را از روسیه و بویژه از راه اوکراین وارد می کند.هر سال تنش بین کی یف و مسکو درباره قیمت گاز صادراتی و هزینه ترانزیت آن در فصل سرما، اتحادیه اروپا را با مشکلات جدی روبرو می کند.

کد مطلب 824011

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