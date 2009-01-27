پیشگیری از تنبلی چشم در شهریار 33 درصد رشد داشت

زهرا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: اجرای طرح تنبلی چشم بر عهده دفتر پیشگیری از معلولیتهای اداره بهزیستی است که در این خصوص در سال گذشته 16 هزار کودک مورد سنجش قرار گرفتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد پایگاه های اجرای این طرح در سطح شهرستان شهریار 150 پایگاه افزایش یافته است که در مجموع 350 پایگاه ثابت و 50 پایگاه سیار که به نقاط کور شهرستان می روند، تشکیل شده است.

عبدالله زاده بیان داشت: امسال در اجرای این طرح 23 هزار کودک سنجش شدند که تعداد کودکان مورد سنجش در این طرح افزایش خوبی داشته است که این امر نشان از فرهنگ سازی مطلوب میان شهروندان است.

معاون پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان شهریار عنوان کرد: هم اکنون پایگاه ثابت اجرای طرح تنبلی چشم در ستاد مستقر شده است و در طول سال تمامی کودکان را سنجش می کند.

وی ادامه داد: همچنین طرح آگاهی از معلولیتها در مناطق روستایی و دورافتاده شهرستان اجرا می شود که در اجرای این طرح به تمامی افراد ساکن در روستاها و نقاط دور افتاده آموزشهای لازم ارائه می شود.

این مسئول یادآور شد: در اجرای این طرح مشاوره های ژنتیکی نیز به روستاییان ارائه می شود، چون در شهرستان شهریار مرکز تخصصی ژنتیک وجود ندارد، این تیم به مناطق اعزام می شود و نکات ضروری رایگان در مورد مسائل ژنتیکی را ارائه می دهند.

عبدالله زاده در بخش دیگری متذکر شد: همچنین طرح غربالگری نوزادان در زایشگاه نیز انجام می شود، به طور کلی از هر سه کودکی که متولد می شود یک کودک دچار اختلال است که در زایشگاه های این شهرستان کودکان مورد سنجش قرار می گیرند.