نخستین نمایشگاه صهیون پژوهی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس سازمان ملی جوانان استان ظهر امروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه افزود: پژوهشهایی در زمینه صهیونیست صورت پذیرفته است که در این نمایشگاه به همراه آثاری در رابطه با امپریالیسم و یهود آزاری و هولوکاست به نمایشگاه گذاشته شده است.

حجت الاسلام کمال الدین خداداده ادامه داد: شیطان پرستی و جامعه صهیونیست پرستی و نیز تاریخ فلسطین، قدس و رهبران فلسطین از دیگر موضوعاتی است که در این نمایشگاه به آن پرداخته شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه نقش انقلاب اسلامی در حوزه قدس نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت الاسلام خداداده افزود: 84 قطعه پوستر نیز در این نمایشگاه به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان، در ادامه با بیان اینکه رژیم غاصب اسرائیل در جنگ 22روزه غزه، مغلوب حماس شد افزود: تلاش این است که مردم زنجان باحضور در این نمایشگاه با صهیونیست، هولوکاست و ریشه های فکری آنان، بیش از پیش آشنا شوند.



