لایحه برنامه 5 ساله تهران باید قبل از بودجه 88 تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب که شهرداری برای ارائه مطالعاتش به مطالعات جامع که در این برنامه دیده شده است نیاز دارد افزود: با توجه به اهمیت این لایحه و با در نظر گرفتن این موضوع که ما باید تا سال 89 خروجیمان را بدهیم لازم است این لایحه هر چه زودتر به تصویب رسیده و در شهرداری تهران نهادینه شود.

وی تصریح کرد: این لایحه یک لایحه مفصل بوده و ما برای بررسی آن 52 جلسه زمان گذاشته ایم و همانطور که سند طرح جامع تهران از موفقیتهای شورای شهر دوم بوده این طرح هم می تواند ازحرکتهای ارزنده شورای سوم به حساب آید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به همکاریهای نهادهای مختلف در این زمینه اظهار داشت: برای اجرای این طرح 30 دستگاه اجرایی باید با شهرداری تعامل داشته باشند و برنامه هایشان را اعلام کنند که در این زمینه سازمان آب ، برق و فاضلاب برنامه هایشان را اعلام کرده اند.

برخی اعضای شورا از زمان اجرایی شدن این طرح که از دیدگاه آنها با سیاستهای ابلاغی برنامه 5 ساله کشور منافات دارد انتقاد کرده و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در این ارتباط گفت: ما اصراری بر همزمانی با طرح 5 ساله کشور نداریم و سیاست کلی ما این است که با اجرای آن به سوی مدیریت یکپارچه برویم.