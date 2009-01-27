کاهش شدید ذخیره آب سدهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی امروز در حاشیه گردهمایی حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش 21 درصدی ذخیره آب در کشور گفت: نظر به پایشهای روزانه آب پشت سدها توسط وزارت نیرو، بررسیها نشانگر این است که ذخیره آب سدها در حال حاضر حدود 10 میلیارد مترمکعب است که با توجه به کاهش بارندگیهای سال جاری، 21 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.



مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: البته باید امیدوار به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر بهبود بارشها در اسفندماه و بهار سال آتی داشت اما به هرحال نگرانی ما این است که ایران کشوری در حال توسعه است که به منابع آب بیش از گذشته نیاز دارد البته باید توجه داشت که آب زیربنای توسعه است.



وی اظهار داشت: در چنین مواقعی مدیریت مناسب منابع آبی حرف اول را می زند ضمن اینکه باید در کنار مدیریت منابع به مدیریت مصرف نیز بپردازیم. اما به نظر میرسد که سخن گفتن از موضوع جیره بندی آب از حالا زود باشد چراکه ممکن است بارشها در بهار آتی مناسب باشد.



به گفته محمودی، شهرهای ما در شرایط عادی یعنی در زمانی که مشکل کمبود بارش وجود دارد نیز دو دسته هستند یکی شهرهایی که در مسیر سر به سر آب شهری قرار دارند و شهرهایی که متکی به آب پشت سدها هستند، بر این اساس، برای شهرهایی که وضعیت آبی بهتری دارند نگرانی خاصی وجود ندارد.



وی ادامه داد: برای شهرهایی که از آب سدها استفاده می کنند نگرانیهایی وجود دارد، با توجه به اینکه سدهای کشور در بدترین وضعیت به سر می برند که در این راستا در حال انجام ظرفیت سازی برای استفاده از منابع زیرزمینی هستیم.



وی خواستار همکاری تمامی سازمانهای ذیربط در موضوع خشکسالی و مصرف بهینه آب شد و گفت: در این راستا سهم آب شرب به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شده و برای بقیه موارد پتانسیل در اختیار سایر دستگاه های تصمیم گیری گذاشته شده است.



محمودی با اشاره به مصرف آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: باید به مصرف بهینه آب در این بخش توجه ویژه ای مبذول کرد و در بخش کشاورزی تدابیری در خصوص کشتهایی مانند کشت چغندر قند که به آب زیادی نیاز دارند باید اندیشیده شود.



وی ادامه داد: تمام تلاش وزارت نیرو این است که منابع آب را مدیریت کند، ضمن اینکه اگر وضعیت بارندگی ها بهبود یابد این ظرفیتها در اختیار شرایط عادی قرار خواهد گرفت و اگر روند کنونی ادامه یافت، با مقداری سرمایه گذاری و استفاده از زمان می توان مشکلات احتمالی محدودیت منابع آب را مدیریت کرد.

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