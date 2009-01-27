نامگذاری خیابانی در تهران به نام غزه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح حفاظت، احیاء و ارتقاء مدیریت یکپارچه بازار تاریخی تهران امروزدر یکصد وشصت و سومین جلسه علنی شورای شهر مطرح شد گفت : شرکت ملی گاز در تنگ‌ترین معابر تهران لوله کشی گاز انجام داده اما هنوز بازار تهران لوله کشی گاز ندارد و همین مسئله مشکلات و آتش سوزیهایی در این محدوده ایجاد می‌کند.

چمران اظهار داشت : لوله کشی گاز در بازار باید بررسی شده و با رعایت نکات ایمنی و توجه به زیر ساختها این اقدام صورت گیرد.

وی افزود: کار در مورد بازار تهران اقدام ساده‌ای نیست، بازار تهران مسایل پیچیده‌ای دارد و رفع مشکلاتش فقط کار شهرداری نیست.

چمران با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی نیز باید با دید دیگری به بازار نگاه کند ادامه داد: اگر بخواهند بازار را فقط همینطور نگه دارند به مرور از بین خواهد رفت بلکه باید احیاء و مرمت آن نیز با توجه به اصول میراث فرهنگی انجام شود.

رئیس شورای شهر به رفع مشکلات بازار تهران با کمک بازاریان تاکید کرد و بیان داشت : مشارکت بازاریان در این اقدام بسیار خوب است و خودشان نیز بارها در این مورد اعلام آمادگی کرده ‌اند.

چمران گفت : تصمیم‌ گرفته‌ایم که یک خیابان را به نام غزه نامگذاری کنیم ولی هنوز خیابان مناسبی را پیش‌بینی نکرد‌ه‌ایم.

در بخشی دیگری از بررسی این طرح رئیس کمیسون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان اینکه بازار تهران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و تاریخی از مهمترین بخشهای تهران و کشور است و خواستگاه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و دینی در این محدوده بوده است گفت: هدف از این طرح تقاضای ایجاد یک نگاه جامع به بازار تهران است و از مدیریت شهری خواسته شده طی 6 ماه طرحی جامع در این خصوص ارائه دهد.

مسجد جامعی خاطرنشان کرد: بازار تهران به نوعی هویت این شهر قلمداد می‌شود. در تمام دنیا نیز برای بافت مرکزی اهمیت خاصی قایل هستند به طوری که در بعضی نقاط شهردار بافت مرکزی نیز انتخاب می‌کنند.