پایان تصویربرداری "خاطره" در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم اواسط دی‌ماه در تهران کلید خورد و تمام سکانس‌های آن در تهران فیلمبرداری شد. "خاطره" مضمونی اجتماعی دارد و رضا رویگری، حدیث فولادوند، سحر ذکریا، محسن قاضی مرادی، فریده دریا‌مج و علیرضا کیانپور بازیگران اصلی آن هستند.

رویگری، فولادوند و قاضی‌مرادی در نمایی از "خاطره"

این فیلم داستان زنی جوان به نام خاطره است که همسر او شهریار چند سال پیش برای درمان به یکی از کشورهای غربی رفته و دیگر اثری از او به دست نیامده است. یکروز خاطره شهریار را در یکی از خیابان‌های تهران می‌بیند، اما او نگاهی سرد به همسرش می‌اندازد و به راهش ادامه می‌دهد...

از عواملی که در تولید این فیلم حضور دارند می‌توان به علیرضا کیانپور تهیه‌کننده، امیرحسین رهنورد مجری طرح، حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، جعفر حسنی نویسنده فیلمنامه، فرشید جمالی مدیر تولید، محمدرضا میرکمالی مدیر صدابرداری و رحیم مهدیخانی طراح گریم اشاره کرد.

"سفر به شرق" اولین فیلم بلند سینمایی برقعی است که سال 81 ساخته شده و او پس از فیلم تلویزیونی "خاطره"، دومین فیلم بلندش "یک بازی ساده" را به تهیه‌کنندگی منوچهر زبردست کارگردانی خواهد کرد. برقعی فیلم تلویزیونی "وقتی سفر کردیم" را آماده پخش از شبکه دو دارد.